السعودية ترسل 180 طنا من المساعدات الغذائية والإيوائية إلى ليبيا

أرسلت المملكة العربية السعودية 180 طنا من المساعدات الغذائية والإيوائية إلي ليبيا على مقسمة على مدار يومان متتالين.

وبحسب بيان من السفارة السعودية بالقاهرة توجهت اليوم الطائرة الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة متجهة إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازى تحمل المساعدات الغذائية والإيوائية؛ لتوزيعها على المتضررين من الفيضانات التي شهدتها دولة ليبيا.

وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات غذائية وإيوائية للمتضررين من الفيضانات.

كانت ليبيا تعرضت خلال الشهر الجارٍ لفيضانات في شرقها أحدثت دمارا مروعا، وفي درنة، حيث انهار سدان بعد هطول أمطار غزيرة وصلت إلى حد الإعصار، وقد تسبب إعصار دانيال في غرق أحياء بسكانها.

وقالت وسائل أعلام إن أكثر من ستة آلاف شخص قتلوا، وما زال نحو عشرة آلاف شخص في عداد المفقودين.