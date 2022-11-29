السعودية تدرس تقديم عرض مشترك مع مصر واليونان لتنظيم كأس العالم في 2030

تدرس السعودية تقديم عرض مشترك مع مصر واليونان لاستضافة كأس العالم في 2030 ، بحسب وزير السياحة أحمد الخطيب.

الوزير السعودي كشف بمقابلة في العاصمة الرياض أن بلاده “تدرس تقديم عرض لتنظيم كأس العالم بالشراكة مع مصر واليونان، ونتمنى أن يكون عرضاً ناجحاً”.

كأس العالم في 2030

وأضاف: “بالطبع ستستثمر الدول الثلاث بكثافة في البنية التحتية، وستكون جاهزة للحدث بالتأكيد. وأنا على يقين أن المملكة العربية السعودية ستمتلك أفضل الملاعب ومناطق المشجعين بحلول هذا التاريخ “.

محاولة استضافة كأس العالم، ستُضاف إلى قائمة الأحداث الرياضية التي تستقطبها أكبر دولة مصدّرة للنفط في العالم، حيث تتطلع المملكة إلى فتح اقتصادها أمام السياح، وتنويع مصادر دخل البلاد بعيداً عن الاعتماد على إيرادات النفط.

المملكة ضمنت بالفعل تنظيم دورة الألعاب الآسيوية الشتوية عام 2029، وسباق سيارات “فورمولا 1” سنوياً، والعديد من مباريات الملاكمة عالية المستوى.

حضر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حفل افتتاح كأس العالم في قطر الأسبوع الماضي، إلى جانب رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، بعد أيام من إلغائه رحلة إلى اليابان، التي تعد أحد كبار مشتري النفط.

وكانت صحيفة “تايمز” اللندنية أفادت في سبتمبر أن المملكة يُحتمل أن تقدّم عرضاً مشتركاً مع مصر واليونان لتنظيم كأس العالم لكرة القدم، وفقاً لمصدر لم تُسمِّه.