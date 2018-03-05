السعودية تخفض سعر صادراتها النفطية لآسيا

عبدالغفور أحمد محسن خفضت السعودية اليوم سعر خامها العربي الخفيف المصدر إلى آسيا للمرة الأولى منذ 8 أشهر، في إشارة إلى أن الدولة الأكبر تصديرا للنفط في العالم تكافح للحفاظ على مستوى مبيعاتها، وفقا لبلومبرج. وخفضت شركة أرامكو المملوكة للحكومة…

عبدالغفور أحمد محسن

خفضت السعودية اليوم سعر خامها العربي الخفيف المصدر إلى آسيا للمرة الأولى منذ 8 أشهر، في إشارة إلى أن الدولة الأكبر تصديرا للنفط في العالم تكافح للحفاظ على مستوى مبيعاتها، وفقا لبلومبرج.

وخفضت شركة أرامكو المملوكة للحكومة السعودية سعر الخام العربي الخفيف لآسيا تسليم ابريل 55 سنتا ليصبح سعره أعلى 1.10 دولار في البرميل مقارنة بمؤشر أسعار الشرق الأوسط .

والتخفيض هو الأول منذ أغسطس الماضي، وكانت ارامكو قد رفعت سعر نفطها في يناير الماضي إلى أعلى مستوى منذ 2014 وأبقت على نفس المستوى لشهرين.

وكان استطلاع لبلومبرج قد توقع أن تخفض ارامكو سعر نفطها بنحو 45 سنتا للبرميل في مارس.





