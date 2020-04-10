السعودية تخفض سعر البنزين بأكثر من نصف ريال للتر

خفضت السعودية أسعار البنزين بنوعيه وفقا لما أعلنته شركة أرامكو الموكلة بتحديد أثمان الوقود شهريا.

وبحسب الأسعار التي أعلنتها شركة أرامكو على موقعها الإلكتروني، جرى تخفيض سعر البنزين 95 بأكثر من نصف ريال، بينما تم تخفيض البنزين 92 بنحو ربع ريال.

وتسري الأسعار الجديدة طوال شهر أبريل الجاري.

وخفضت السعودية سعر بنزين (91) إلى 1.31 ريال لكل لتر مقارنة بـ 1.55 ريال في مارس.

وخفضت سعر بنزين (95) إلى 1.47 ريال لكل لتر مقارنة بـ 2.05 ريال في مارس.

وثبتت أرامكو سعر الديزل (السولار) عند 0.47 ريال لكل لتر، والكيروسين عند 0.64 لكل لتر.

كما تم تثبيت سعر غاز البترول المسال عند 0.75 لكل لتر.