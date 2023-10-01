السعودية تخفض توقعاتها للنمو خلال العام الحالي

خفضت المملكة العربية السعودية توقعاتها للنمو، متوقعة تسجيل عجز في الميزانية هذا العام مقارنة مع توقعات سابقة بتحقيق فائضخفضت المملكة العربية السعودية توقعاتها للنمو، متوقعة تسجيل عجز في الميزانية هذا العام مقارنة مع توقعات سابقة بتحقيق فائض، حسبما كشف بيان تمهيدي للميزانية السعودية.

وأظهرت الوثيقة التي أصدرتها وزارة المالية أن السعودية تتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 0.03% هذا العام، مقارنة مع توقعات سابقة بتحقيق نمو نسبته 3.1%.

وتتوقع الوثيقة تسجيل عجز في الميزانية يبلغ اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع توقعات سابقة بتحقيق فائض بنسبة 0.4%.

وخفضت السعودية بشدة إنتاجها النفطي فيما تقول إنها وسيلة لاستقرار سوق النفط، ولا تزال أسعار النفط أقل من متوسطها في العام الماضي البالغ 100 دولار للبرميل.

وذكرت الوثيقة أن من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2024 حوالي 1.172 تريليون ريال (312.51 مليار دولار)، فيما يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1.251 تريليون ريال.

كما توقعت الوثيقة أيضا تسجيل عجز في الميزانية نسبته 1.9% من الناتج المحل الإجمالي في 2024، و1.6% في 2025، و2.3% في 2026.