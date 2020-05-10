طاقة

السعودية تخفض أسعار البنزين إلى النصف

تعديل الأسعار يجري وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.
المال - خاص 1:09 ص, الأثنين, 11 مايو 20 1:09 ص, الأثنين, 11 مايو 20

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قررت السعودية تخفيض أسعار البنزين إلى أكثر من النصف، بحسب فضائية العربية.

أعلنت أرامكو السعودية تطبيق أسعار البنزين المحدّثة ابتداءً من 18 رمضان 1441 الموافق 11 مايو 2020، والتي أظهرت انخفاضاً يصل إلى حوالي 50% خلال شهر مايو الحالي

وبلغت الأسعار المحدثة كالآتي:

– بنزين 91: 0.67 ريال لكل لتر بانخفاض 49% عن الشهر السابق.

بنزين 95: 0.82 ريال لكل لتر بانخفاض 44% عن الشهر السابق.

وذكرت أرامكو وفق وكالة الأنباء السعودية، أن تعديل الأسعار يجري وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.

كما أوضحت أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

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بقلم المال - خاص

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