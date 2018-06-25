السعودية تخطف مصر بهدف قاتل وتحسم الديربي العربي في المونديال

_ أوروجواي تقتنص صدارة المجموعة اﻷولي بثلاثية في روسيا



علي المصري





سجل منتخب السعودية هدفا قاتلا، ليخطف ثلاثة نقاط ثمينة من منتخب مصر، بالتغلب عليه بهدفين مقابل هدف، لحساب الجولة الثالثة واﻷخيرة من المجموعة اﻷولي لدور المجموعات في كأس العالم “روسيا 2018”.





تقدمت مصر بهدف لمحمد صلاح في الدقيقة 22، ليرفع رصيده إلى هدفين في كأس العالم، ليعادل رصيد عبد الرحمن فوزي، لاعب مصر الذي سجل ثنائية في مباراة المجر بمونديال 1934 بإيطاليا.





وبادر منتخب مصر بالتسجيل أولا في مباراة بكأس العالم لأول مرة في تاريخه،ومنح هدف مهاجم ليفربول الإنجليزي رقما آخر للفراعنة بالتسجيل لأول مرة في مباراتين مختلفتين بنسخة واحدة لكأس العالم.





وبهدفه في لقاء اليوم يكون صلاح، قد سجل في آخر 5 مباريات له مع منتخب مصر، كما سجل هدفين، بواقع هدف، خلال مباراتي روسيا والسعودية، من تسديدتين له، تحت الخشبات الثلاث، في المونديال، علما بأنه سجل 50 هدفا خلال 58 مباراة مع المنتخب المصري وفريقه ليفربول، منذ انضمامه لصفوف الريدز، في الميركاتو الصيفي الماضي.





واحتسب حكم اللقاء الكولومبي ويلمار رولدان، ضربة جزاء للسعودية في الدقيقة 41، بعد لمسة يد من أحمد فتحي الظهير الأيمن للفراعنة، سددها فهد المولد بقوة، ليتصدى لها الحضري بقبضة يده.





وكرر حكم اللقاء أحتساب ضرية جزاء أخري للمنتخب السعودي، بعدما دفع علي جبر مدافع مصر، فهد المولد، مهاجم المنتخب السعودي، داخل منطقة الجزاء.





وعاد الحكم إلى تقنية الفيديو بعد حديث طويل مع حكم الفيديو المساعد، للتأكد من قراره، قبل أن يشهر البطاقة الصفراء في وجه المدافع المصري، وينجح سلمان الفرج في تسجيل التعادل يالدقيقة 6+45.





‏‎ويعد الفرج هو أول لاعب سعودي يسجل في ‎المونديال، منذ هدف ‎سامي الجابر في مرمى تونس في نسخة ألمانيا 2006،

رافضا أن يخرج منتخب بلاده، بدون أي هدف من كأس العالم 2018، علما بأن السعودية سجلت أسوأ مشاركاتها المونديالية، في كوريا الجنوبية واليابان 2002، إذ استقبلت شباكها 12 هدفا، دون تسجيل أي هدف في مباريات دور المجموعات، التي خسرتها جميعا.





وعندما كان الجميع يتأهب بنهاية المباراة بالتعادل اﻹيجابي بهدف لكل فريق، فاجئ سالم الدوسري الجميع بتسجيل الهدف الثاني القاتل في الدقيقة 90+4 من عمر اللقاء، ليمنح منتخب بلاده فوزا شرفيا في المونديال.





وفي المباراة الأخري ضمن المجموعة ذاتها، والتي أقيمت بنفس التوقيت، لم يجد منتخب أوروجواي، صعوبة في التغلب علي منتخب روسيا بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي شهدت طرد أيجور سمولنيكوف لاعب روسيا، بعدما تلقي إنذارين متتاليين، في الدقيقتين 27 و36 من عمر الشوط اﻷول.





وافتتح لويس سواريز، التسجيل للمنتخب اللاتيني، في الدقيقة 10، من ضربة حرة مباشرة، قبل أن يعزز منتخب أوروجواي، من تقدمه أمام أصحاب اﻷرض والجمهور، بإحراز الهدف الثاني، بهدف من نيران صديقة عن طريق دينيس تشيرشيف، لاعب روسيا في الدقيقة 23، وأختتم أديسون كافاني أهداف اللقاء في الدقيقة 1+90 من عمر المباراة.





وسجل المنتخب الأوروجوياني، رقما مميزا ضد نظيره الروسي، بعدما سجل للمرة الأولى هدفين في الشوط الأول منذ 1966، عندما سجل هدفين في فرنسا.





وحقق الحارس اﻷوروجوياني فرناندو موسليرا، رقما مميزا بخوضه مباراته الدولية رقم 100 مع منتخب بلاده، محطما الرقم القياسي لعدد المباريات لأي لاعب من أوروجواي في كأس العالم، برصيد 14 مباراة.





بهذه النتائج، خطف منتخب أوروجواي، صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى، بعدما حقق العلامة الكاملة برصيد تسعة نقاط بالفوز في ثلاثة مباريات، فيما تجمد رصيد روسيا عند ستة نقاط، وتراجعت للمركز الثاني، وتأتي السعودية في المركز الثالث بثلاثة نقاط، وتقبع مصر في المركز الرابع بدون رصيد من النقاط، بعدما خسرت مبارياتها الثلاثة