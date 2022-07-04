السعودية تخصص 20 مليار ريال لمواجهة ارتفاع الأسعار على المواطنين

خصصت السعودية 20 مليار ريال لتعزيز برامج الدعم لمساعدة المواطنين في مواجهة ارتفاع أسعار السلع ، في الوقت الذي يكافح فيه الاقتصاد العالمي مخاوف الركود المتزايدة جراء تشديد البنوك المركزية أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم، فضلاً عن التداعيات المرتبطة بالغزو الروسي لأوكرانيا.

مواجهة ارتفاع أسعار السلع

أمر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتخصيص دعم مالي بقيمة 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالمياً؛ منها 10.4 مليارات ريال كتحويلات نقدية مباشرة لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وبرنامج حساب المواطن، وبرنامج دعم صغار مربي الماشية، على أن يخصص بقية المبلغ لزيادة المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية والتأكد من توفرها.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد شدد في وقت سابق اليوم على مراعاة المواطنين الأكثر حاجة بمواجهة ارتفاع الأسعار، وذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في قصر السلام بجدة.

وتضمنت الإجراءات السعودية ما يلي:

تخصيص 8 مليارات ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي الحالي وفق الضوابط المعلنة مسبقاً.

تخصيص ملياري ريال لصرف معاش إضافي لمرة واحدة لمستحقي الضمان الاجتماعي للعام المالي الحالي.

إعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقاً.

تخصيص 480 ملايين ريال كدعم مالي لمستفيدي برنامج صغار مربي الماشية.

ارتفعت أسعار المستهلكين في السعودية بنسبة 2.2%، على أساس سنوي في مايو، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وشهدت أسعار المواد الغذائية والمشروبات، ذات التأثير الأكبر في التضخم نظراً إلى ثقل وزنها البالغ 18.8% من المؤشر العامّ، ارتفاعاً بنسبة 4.2% على أساس سنوي.