السعودية تخسر من بيرو في وجود جيريرو استعدادا لكأس العالم

(رويترز) خسر المنتخب السعودي 3-صفر أمام بيرو يوم الأحد في مباراته الودية قبل الأخيرة استعدادا لكأس العالم لكرة القدم الشهر الحالي في روسيا.وستلتقي السعودية، التي ستخوض المباراة الافتتاحية أمام روسيا ضمن المجموعة الأولى في 14 من الشهر الحالي، مع ألمانيا بطلة العالم في ليفركوزن يوم الجمعة الم

(رويترز)

خسر المنتخب السعودي 3-صفر أمام بيرو يوم الأحد في مباراته الودية قبل الأخيرة استعدادا لكأس العالم لكرة القدم الشهر الحالي في روسيا.

وستلتقي السعودية، التي ستخوض المباراة الافتتاحية أمام روسيا ضمن المجموعة الأولى في 14 من الشهر الحالي، مع ألمانيا بطلة العالم في ليفركوزن يوم الجمعة المقبل. وتضم المجموعة أيضا مصر واوروجواي.

وافتتح أندريه كاريلو التسجيل لبيرو في الدقيقة 20 بتسديدة قوية من عند حافة منطقة الجزاء.

وأضاف القائد باولو جيريرو الهدف الثاني في الدقيقة 41 عندما تابع تسديدة ارتدت من يد عبد الله المعيوف حارس السعودية.

وجعل جيريرو النتيجة 3-صفر بضربة رأس قوية إثر تمريرة عرضية متقنة في الدقيقة 64.

وكاد المنتخب السعودي، الذي سيشارك في كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه، أن يقلص الفارق إثر محاولة من البديل محمد الكويكبي الذي شكل خطورة على مرمى بيرو منذ مشاركته في الدقيقة 77.

وصنع الكويكبي فرصة خطيرة لتيسير الجاسم أسفرت عن تسديدة قوية لقائد النادي الأهلي في الدقيقة الأخيرة ارتطمت بالعارضة وذهبت بعيدا عن المرمى.



* جيريرو يعود بقوة





وأحرز جيريرو البالغ من العمر 34 عاما ثنائية بعد ثلاثة أيام فقط من إعلان محكمة سويسرية رفع الإيقاف عنه والذي كان مقررا لمدة 14 شهرا بشكل مؤقت لتمنحه فرصة المشاركة في كأس العالم.

وهذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها جيريرو مع بيرو منذ مواجهة الأرجنتين في تصفيات كأس العالم في أكتوبر تشرين الأول الماضي. وجاءت عينة جيريرو حينها إيجابية بوجود مادة الكوكايين الذي احتوى عليه مشروب شاي تناوله. وقال جيريرو إنه لم يكن على علم بوجود الكوكايين في كوب الشاي عندما تناوله.

وكادت أحلام جيريرو بالمشاركة في كأس العالم أن تنهار الشهر الماضي حيت أصدرت المحكمة الدولية الرياضية حكما بتمديد فترة الإيقاف الأصلية التي كانت ستة أشهر إلى 14 شهرا.

لكن المحكمة الاتحادية السويسرية وافقت يوم الخميس الماضي على الطعن الذي قدمه اللاعب وقررت رفع الإيقاف بشكل مؤقت ومنحته فرصة اللعب في البطولة التي تعود لها بيرو بعد غياب 36 عاما.

وتلتقي بيرو مع فرنسا واستراليا والدنمرك في المجموعة الثالثة في النهائيات التي ستنطلق في 14 يونيو الجاري.