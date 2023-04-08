السعودية تحقق أكثر من 60% من الاكتفاء الذاتي من المانجو

نقلت وكالة أنباء السعودية عن وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة تأكيدا بوصول نسبة الاكتفاء الذاتي من محصول المانجو في المملكة إلى أكثر من 60%.

وأوضحت أن المملكة تنتج سنويًا أكثر من 88.6 ألف طن من المانجو، من خلال زراعتها بعددٍ من المناطق على مساحة تقدر بأكثر من 6880 هكتارًا.



وفاكهة المانجو من المحاصيل الاستوائية ذات المردود الاقتصادي العالي في السعودية.

وتُزرع المانجو في عددٍ من المناطق، أبرزها منطقة جازان، بمحافظات صبيا، أبو عريش، الدرب، صامطة، وبيش، ومنطقة مكة المكرمة في محافظات القنفذة، الليث، وأضم، بحسب وكالة أنباء السعودية.

كما تُزرع في منطقة الباحة بمحافظتي المخواة، وقلوة، والمحافظات الساحلية بمنطقة تبوك، بالإضافة إلى مناطق، عسير، نجران، المدينة المنورة، والمنطقة الشرقية.



وأضافت الوزارة أن موسم إنتاج المانجو يمتد من شهر أبريل حتى شهر أغسطس.

وتنتج المملكة خلال هذه الفترة أكثر من عشرين صنفًا من أنواع المانجو المختلفة.

ومن هذه الأصناف: تومى أتكينز، كيت، كنت، الفونس، سكرى، الزبدة، الهندي، الجلن، لانجرا، الجولي، سنتيشن، فجر كلاند، السمكة، عويس، تيمور، ناعومي، فلنسيا، عيون المها، الزل، بالمر، تايلندي، وبريبو.



