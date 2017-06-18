السعودية تحظر دخول الفراولة المصرية

خالد بدر الدينأعلن عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، اليوم، أن السعودية أبلغت مصر بحظر صادراتها من الفراولة بداية من 11 يوليو المقبل بسبب متبقيات المبيدات.وأوضح الدمرداش في اتصال هاتفي مع رويترز أن الإخطار السعودي لم يحدد نسبة الزيادة فوق المعيار الدولي ولا الشركات

خالد بدر الدين

أعلن عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، اليوم، أن السعودية أبلغت مصر بحظر صادراتها من الفراولة بداية من 11 يوليو المقبل بسبب متبقيات المبيدات.

وأوضح الدمرداش في اتصال هاتفي مع رويترز أن الإخطار السعودي لم يحدد نسبة الزيادة فوق المعيار الدولي ولا الشركات المخالفة.

وتعرضت الصادرات الزراعية المصرية لمصاعب في الفترة الأخيرة من بينها إعلان الإمارات العربية المتحدة في أبريل الماضى حظر استيراد الفلفل المصري بأنواعه كما حظر السودان في مايو الماضى أيضا دخول السلع المصرية الزراعية والحيوانية.

وقال الدمرداش إن الموسم التصديري للفراولة “يبدأ في نوفمبر وينتهي في العاشر من أبريل صادرات الصيف تمثل بين 5 – 10 % من إجمالي صادرات الحاصلات الزراعية وبالتالي لن يكون هناك ضرر كبير”.

ويتوقع عبد الحميد الدمرداش حل أزمة صادرات الحاصلات الزراعية المصرية إلى الدول العربية قبل بداية الموسم التصديري الجديد منتصف نوفمبر المقبل ويبلغ حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية للدول العربية نحو 1.2 مليون طن سنويا وفقا لرئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.

وقررت وزارة التجارة المصرية في مايو الماضى إخضاع الصادرات الزراعية الطازجة من الخضر والفاكهة لإجراءات فحص لضمان مطابقتها للمعايير والاشتراطات الدولية وذلك بالاشتراك مع وزارة الزراعة.

