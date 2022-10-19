السعودية تحدد مليار دولار حدا أقصى للمبلغ المقبول في عملية إعادة شراء سندات

أظهر إفصاح لبورصة لندن اليوم الأربعاء، أن السعودية حددت مليار دولار حدا أقصى للمبلغ المقبول في مناقصة لإعادة شراء سندات مستحقة بين 2023 و2026، بحسب وكالة رويترز.

وجمعت السعودية خمسة مليارات دولار من خلال بيع صكوك وسندات تقليدية على شريحتين أمس الثلاثاء في أول عملية بيع سندات دولية لها منذ نحو عام.

يشار إلى أنه فى مطلع الشهر الجارى، تلقّى الصندوق السيادي السعودي طلبات تقدر بحوالي 18 مليار دولار لشراء أول إصداراته من السندات الخضراء بالدولار، التي جرى طرحها على ثلاث شرائح، وفقا لوكالة بلومبرج.

سيجمع صندوق الثروة السيادية السعودي 3 مليارات دولار عبر طرحه الأول من تلك النوعية من السندات بالدولار.

وقالت مصادر إن الطلبات تجاوزت 12 مليار دولار بعد ساعات من فتح باب الاكتتاب في السندات.

الشريحة الأطول أجلاً ممتدة إلى 100 عام، وهي الأُولى من نوعها ضمن إصدارات السندات الخضراء عالمياً، كما تُعَدّ أول مرة يطرح فيها صندوق سيادي في العالم سندات لهذا الأجل. ويعتزم الصندوق جمع نحو 500 مليون دولار منها.

تأتي عملية البيع في الوقت الذي تسعى فيه المملكة العربية السعودية، إحدى أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم، إلى تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط الخام. تعهدت المملكة بتحييد الانبعاثات الكربونية بحلول 2060، وخصصت المليارات لتكنولوجيا احتجاز الكربون.