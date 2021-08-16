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السعودية تحث طالبان على حماية الأرواح عملا بالمبادئ الإسلامية

مفاوضات بخصوص الوضع في أفغانستان بين دول الخليج
أيمن عزام 6:17 م, الأثنين, 16 أغسطس 21 6:17 م, الأثنين, 16 أغسطس 21

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حثت السعودية مقاتلي طالبان على الحفاظ على الأرواح والممتلكات والأمن عملا بالمبادئ الإسلامية، بحسب وكالة رويترز.

حماية الأرواح في أفغانستان

وكان مقاتلو طالبان قد بسطوا سيطرتهم على العاصمة الأفغانية كابول وأجزاء واسعة من أفغانستان.

ونص بيان صدر عن وزارة الخارجية السعودية على أن ” المملكة تساند اختيارات الشعب الأفغاني دون تدخل.”

وأضاف البيان:” استنادا إلى المبادئ النبيلة للإسلام، تأمل المملكة العربية السعودية في أن تعمل حركة طالبان وجميع الأحزاب الأفغانية للحفاظ على الأمن والاستقرار والأرواح والممتلكات.”

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وعبرت السعودية كذلك عن أملها في استتباب الوضع في أسرع وقت ممكن، وسط تزاحم آلاف الأفغان الخائفين من طالبان في مطار كابول في محاولة يائسة للمغادرة. وقتل خمسة أشخاص بسبب التزاحم الأثنين.”  

وقالت قطر إنها تسعى لتحقيق انتقال سلمي للسلطة في أفغانستان وإنها تبذل أقصى جهدها لإخلاء الدبلوماسيين والعاملين في المنظمات الدولية من البلاد.

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وكانت الدوحة قد فتحت مكتبا لطالبان منذ عام 2013 حتى يتسنى إجراء محادثات سلام ولعبت دورا مركزيا في محاولة التوصل لتسوية سياسية في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأمريكية.

وقال وزير الخارجية القطري  شيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني في مؤتمر صحفي انعقد في العاصمة الأردنية عمان:” هناك مخاوف عالمية بخصوص وتيرة  التطورات المتسارعة وتبذل قطر أقصى جهدها للتوصل لتسوية سلمية، خصوصا بعد الفراغ الذي حدث.”

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وقالت البحرين التي  تترأس مجلس التعاون الخليجي الذي يضم ستة دول خليجية  إنها ستبدأ مناقشات مع دول الخليج الأخرى بخصوص الوضع في أفغانستان.

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بقلم أيمن عزام

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