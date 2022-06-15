السعودية تحتل المركز 24 بين الدول الأكثر تنافسية في العالم

أعلن المركز الوطني للتنافسية في السعودية، عن تحقيق المملكة ثاني أفضل أداء في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية IMD 2022 وتقدمها 8 مراتب بين الدول الأكثر تنافسية في العالم، وتقدمت في جميع المحاور الرئيسية.

كما احتلت السعودية المركز 24 عالمياً من بين 63 دولة، والسابع على مستوى دول مجموعة العشرين.

ويعتبر بذلك قد تقدمت في 4 محاور رئيسية هي الأداء الاقتصادي بعدد 17 مرتبة، و5 مراتب في محور الكفاءة الحكومية، و10 مراتب في كفاءة الأعمال ومرتبتين في البنية التحتية.

وأرجعت وزارة التجارة، التقدم في التنافسية، إلى تكامل الجهود لتحسين وتطوير بيئة الأعمال.

وأكدت وزارة الاستثمار، إن المملكة سعت بجهود حثيثة إلى تطوير بيئة الاستثمار من خلال إصلاحات تنظيمية وتشريعية ومبادرات عدة؛ أسهمت في رفع جاذبية الاقتصاد السعودي، وتعزيز تنافسيته عالميا، وخلق العديد من الفرص النوعية في القطاعات الواعدة.