السعودية تحتل المركز الأول في أهم الدول المستوردة للأغذية المصرية.. وليبيا الثالث

إجمالي صادرات القطاع خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2021 بلغت 2752 مليون دولار

قال المهندس هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية ، أن إجمالي صادرات القطاع خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2021 بلغت 2752 مليون دولار محققة نسبة نمو 17%، مقارنة مع صادرات نفس الفترة من عام 2020 والتي بلغت 2354 مليون دولار، محققة نسبة نمو بلغت 397 مليون دولار.

وتعد صادرات شهر مارس 2021 أعلى قيمة لصادرات الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2021 بقيمة بلغت 384 مليون دولار.

كما حققت الصادرات خلال شهر مايو والتي بلغت 357 مليون دولار أعلى نسبة نمو في القيمة خلال نفس الفترة بنسبة نمو48% مقارنة بصادرات مايو 2020.

وبلغت صادرات شهر أغسطس 2021 حوالي 355 مليون دولار بنسبة نمو 33% والتي تعد ثاني اعلى قيمة نمو خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2021 بعد شهر مايو.

وتربعت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2021 بقيمة 1484 مليون دولار تمثل 54% من إجمالي الصادرات الغذائية محققة نسبة نمو بلغت 15% وقيمة نمو بلغت 193 مليون دولار.

يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 437 مليون دولار محقق نسبة نمو 31% وتمثل 16% من إجمالي الصادرات الدول الإفريقية غير العربية بقيمة 267 مليون دولار وتمثل 10% من إجمالي الصادرات وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 0.4%.

ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 146 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات محققة نسبة نمو بلغت 22%، باقي المجموعات الدولية بقيمة 418 مليون دولار والتي تمثل 15% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة بنسبة نمو في القيمة بلغت 21%.

أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2021 فقد احتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول بقيمة صادرات 208 مليون دولار بنسبة تراجع قدرها 5%، تليها أمريكا بقيمة 146 مليون دولار ونسبة نمو 22%، ليبيا بقيمة 130 مليون دولار ونسبة نمو 9%.

تليها الجزائر بقيمة 121 مليون دولار ونسبة تراجع -1%، المغرب بقيمة 119 مليون دولار محققة نسبة نمو 80%، السوادني بقيمة 118 مليون دولار محققة نسبة نمو 142%، الأردن بقيمة 113 مليون دولار ونسبة تراجع 5%.

ثم سوريا بقيمة 103 مليون دولار ونسبة نمو 88%، اليمن بقيمة 101 مليون دولار ونسبة تراجع 5%، وفى المركز العاشر ألمانيا بقيمة 89 مليون دولار ومحققة نسبة نمو 47% بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2020.

كما احتلت السودان قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في الصادرات خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2021 مقارنة بنفس الفترة من 2020 بقيمة صادرات 118 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 69 مليون دولار.

تليها الصين بقيمة صادرات 88 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 55 مليون دولار، المغرب بقيمة صادرات 119 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 53 مليون دولار، سوريا بقيمة صادرات 103 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 48 مليون دولار.

ثم ألمانيا بقيمة صادرات 89 مليون دولار وقيمة زيادة 28 مليون دولار، أمريكا بقيمة صادرات 146 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 27 مليون دولار.

تليها فلسطين بقيمة صادرات 83 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 20 مليون دولار، لبنان بقيمة صادرات 65 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 20 مليون دولار.

ثم روسيا بقيمة صادرات 44 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 16 مليون دولار، وفى المركز العاشر إيطاليا بقيمة صادرات 78 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 15 مليون دولار بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2020.