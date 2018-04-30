السعودية تحاكم إسرائيليين خططا لهجوم إرهابي في الحج

أ ف ببدأت السعودية، اليوم الاثنين، محاكمة معتمرين اثنين من عرب إسرائيل بتهم، بينها التجسس لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي، والتخطيط للقيام بهجوم خلال موسم الحج، بحسب صحيفتي "عكاظ" و"الرياض".وبحسب لائحة الاتهام، التي جاءت من مصدر حضر أولى جلسات المحاكمة، يحمل المتهمان وهما من عرب إسرا

أ ف ب





بدأت السعودية، اليوم الاثنين، محاكمة معتمرين اثنين من عرب إسرائيل بتهم، بينها التجسس لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي، والتخطيط للقيام بهجوم خلال موسم الحج، بحسب صحيفتي “عكاظ” و”الرياض”.

وبحسب لائحة الاتهام، التي جاءت من مصدر حضر أولى جلسات المحاكمة، يحمل المتهمان وهما من عرب إسرائيل جواز سفر دولة عربية، وقد قدِما إلى المملكة ضمن حملة لأداء العمرة.

واتهمت النيابة العامة السعودية الشخصين بالتعاون “مع جهاز الموساد الإسرائيلي وقدومه للمملكة بتكليف من الموساد لجمع معلومات لصالحه”، وبالتخطيط “للقيام بعمل إرهابي في موسم الحج”.

كما أنها اتهمت أحدهما بالتواصل مع أحد أفراد تنظيم “الدولة الإسلامية” المتطرف، وإفصاحه عن “تعاطفه” مع التنظيم. كما اتهمت الشخص نفسه بالادعاء بأنه “المهدي المنتظر”، ويتعاطى “الحبوب المحظورة”.

وقالت صحيفتا “عكاظ” و”الرياض” إن المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بدأت، الاثنين، محاكمتهما على خلفية هذه التهم. ولم يتضح من لائحة الاتهام ومن مقالي الصحيفتين تاريخ توقيف المتهمين.