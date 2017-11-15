السعودية تجمد حسابات الأثرياء المعتقلين في البورصة

إعداد– عبدالغفور احمد محسن جمدت السلطات السعودية حسابات التداول في البورصة السعودية، التابعة للأمراء ورجال الأعمال والمسئولين الذين جرى اعتقالهم منذ أيام على خلفية حملة لمكافحة الفساد، وفقا لبلومبرج. وطالبت هيئة سوق المال السعودية، شركات السمسرة في الوراق المالية، بتعليق حسابات عشرات ا

إعداد– عبدالغفور احمد محسن



جمدت السلطات السعودية حسابات التداول في البورصة السعودية، التابعة للأمراء ورجال الأعمال والمسئولين الذين جرى اعتقالهم منذ أيام على خلفية حملة لمكافحة الفساد، وفقا لبلومبرج.

وطالبت هيئة سوق المال السعودية، شركات السمسرة في الوراق المالية، بتعليق حسابات عشرات الأشخاص الذين سبق اعتقالهم، ما يمنعهم من بيع وشراء الأسهم في بورصة “تداول” السعودية، وفقا لما نقلته بلومبرج عن مصادر.

وكانت مؤسسة النقد السعودي (البنك المركزي) قد جمدت الحسابات المصرفية للأشخاص الخاضعين لتحقيقات الفساد، لكنها استثنت حسابات الشركات التي يملكونها أو يديرونها.

وقالت مصادر في تصريحات سابقة إن أثرياء السعودية يعملون على تسييل أصولهم وتحويل قيمتها خارج البلاد لتفادي تجميدها ضمن الحملة الحالية.