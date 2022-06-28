السعودية تجذب 2 مليار دولار استثمارات أجنبية في الربع الأول من 2022

جذبت السعودية استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 2 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2022.

وحسب وزارة الاستثمار السعودية، فإن الاستثمار الأجنبي المباشر نما بنسبة 9.5% على أساس سنوي بلغ 7.4 مليار ريال (1.97 مليار دولار).

وتسير السعودية بخطى ثابتة على طريق تحقيق هدفها المتمثل في إنعاش الاستثمار الأجنبي المباشر بعد أن ضخت الحكومة نفسها مليارات الدولارات في مشروعات محلية شديدة الضخامة.

وفي العام الماضي، قفز صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية بنسبة 257% إلى 72.32 مليار ريال (19.29 مليار دولار)، مقارنة بنحو 20.25 مليار ريال (5.4 مليار دولار) في 2020، وفقاً لـ “العربية.نت”.

وبينما يواصل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر، الارتفاع للعام الثالث على التوالي، فإنه خلال العام الماضي سجل أعلى قيمة له منذ عام 2010.

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قد أطلق استراتيجية وطنية للاستثمار، تستهدف زيادة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة إلى 388 مليار ريال (103.5 مليار دولار) سنويا بحلول 2030.