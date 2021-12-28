السعودية تجتذب استثمارات أجنبية بقيمة 17 مليار دولار في 9 أشهر

شهدت المملكة العربية السعودية تدفق 65.2 مليار ريال (17.36 مليار دولار) كاستثمارات أجنبية مباشرة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية الربع الثالث، بحسب بيانات أولية صادرة عن البنك المركزي السعودي.

بذلك، بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية بنهاية الربع الثالث 2021 نحو 971.8 مليار ريال مقابل 906.6 مليار ريال بنهاية العام الماضي.

وارتفع رصيد الاستثمارات الأجنبية في المملكة بنسبة 19.9% خلال الربع الثالث من 2021، على أساس سنوي. وتُعدُّ هذه الزيادة الأعلى منذ الربع الرابع من العام 2019.

ووصل رصيد الاستثمارات الأجنبية بنهاية الربع الثالث من 2021 إلى 2.38 تريليون ريال، بما يمثل أعلى مستوى منذ العام 2012 تاريخ بدء توفر البيانات. في حين كان حجمها 1.98 تريليون ريال بنهاية الفترة المماثلة من العام 2020.