السعودية تتيح رؤية الكعبة عن قرب عبر الانترنت.. اعرف التفاصيل

أتاحت المملكة العربية السعودية ، فرصة لملايين لرؤية الكعبة عن قرب عبر الانترنت من خلال معرض افتراضي.

جاء ذلك بحسب ما أطلقته الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة شؤون المعارض والمتاحف، بحسب قناة العربية.

ويمكن الدخول إلى معرض الكعبة المشرفة الافتراضي عبر مسح رمز “باركود” أو عبر هذا الرابط https://vrsastore.com/kabbahvrsa/data/index.htm

.وأوضح وكيل الرئيس العام لشؤون المعارض والمتاحف المهندس ماهر بن منسي الزهراني أن هذا المعرض يهدف إلى “إثراء تجربة الزوار وإبراز جانب من جهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين ورعاية قاصديهما وتعريف المستفيدين بما يقدم من دعم ورعاية وعناية ليتمكنوا من أداء مناسكهم بكل يُسر وسهولة”.

وبمناسبة غسل الكعبة المشرفة، يحتوي هذا المعرض على بعض من الأدوات التي تستخدم في عملية الغسيل، بحسب الزهراني.