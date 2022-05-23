السعودية تتوقع نمو الاقتصاد 7.4% هذا العام

توقع وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، الإثنين، أن يحقق اقتصاد المملكة نموا يبلغ 7.4% هذا العام.

جاء ذلك خلال ندوة حول التوقعات الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا على هامش منتدى دافوس في سويسرا، بحسب فضائية العربية السعودية.

وعرض الجدعان توقعات بنمو الناتج المحلي النفطي السعودي 19% هذا العام.

من المنتظر أن تكون السعودية أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نموًا هذا العام بعد الهند، بحسب استطلاع أجرته “بلومبرغ” لآراء المحللين، حيث ارتفع النفط بنسبة 50٪ تقريبًا منذ نهاية العام 2021 إلى 110 دولارات للبرميل.

وفي تصريحات سابقة، توقع وزير المالية السعودي أن تحقق المملكة نمواً اقتصادياً أقوى من المتوقع هذا العام في القطاع غير النفطي، المدعوم بالإصلاحات الهيكلية في إطار “رؤية المملكة 2030”.

من ناحية أخرى، أكد الجدعان أن تخصيص فوائض النفط سيتم وفقاً لمستهدفات رؤية 2030، وفق “العربية”

وتخطط المملكة العربية السعودية لاستغلال المكاسب النفطية غير المتوقعة لهذا العام، لتسريع تنويع الاقتصاد، بعيدًا عن الوقود الأحفوري، وفقًا لتصريحات أخرى لوزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم.