السعودية تتقدم بطلب استضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029 في نيوم

تقدمت السعودية بطلب رسمي لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية عام 2029 في مشروع مدينة نيوم التي تجري عمليات بنائها حاليا.

ويقع مشروع مدينة نيوم في أقصى شمال غرب السعودية على ساحل البحر الأحمر.

وتحديدا تسعى المملكة لاستضافة الحدث في مشروع تروجينا الذي يعد جزءاً من مخطط المناطق في نيوم، ويقع على بُعد 50 كم من ساحل خليج العقبة.

ومن المقرر أن يجتمع المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي في كمبوديا مطلع شهر أكتوبر القادم للمصادقة على قرارات منح حقوق الاستضافة لدورات الألعاب الآسيوية بمختلف مسمياتها.

ويُتوقع أن تشارك أكثر من 32 دولة آسيوية في أبرز المسابقات الشتوية.

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية إ طلب الاستضافة يعد تأكيداً على التنوع الجغرافي والبيئي والثروة الطبيعية التي تتمتع بها المملكة وترغب مشاركتها مع العالم.