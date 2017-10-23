السعودية تتصدر أكبر 8 صناديق ثروات سيادية فى العالم

خالد بدر الدين
تخطط حكومة السعودية، لتحويل صندوق ثروتها السيادية إلى عملاق عالمى، لترتفع أصوله إلى أكثر من 2.2 تريليون دولار، محتلًا المركز الأول على جميع صناديق الثروات السيادية فى العالم.
وذكرت وكالة بلومبرجن أن صندوق المعاشات العالمى النرويجى، جاء فى المركز الثانى، برصيد تجاوز 840 مليار دولار، ويقل كثيرا عن الصندوق السعودى بينما احتلت هيئة استثمار أبوظبى الإماراتية، المركز الثالث، بأصول قدرها 800 مليار دولار.
وظهرت مؤسسة الاستثمار الصينية فى المركز الرابع، بـ 750 مليار دولار، وشركة SAFE الصينية للاستثمار، بأكثر من 480 مليار دولار، لتأتى فى المركز السابع .
أما هيئة النقد السعودية بلغت أصولها 610 مليارات دولار، لتحتل المركز الخامس، وبعدها هيئة الاستثمار الكويتية، بـ 590 مليار دولار، وأخيرا محفظة استثمار هيئة نقد هونج كونج بأكثر من 440 مليار دولار، ليصبح إجمالى أكبر 8 صناديق ثروات سيادية على مستوى العالم أكثر من 6710 مليار دولار .
قائمة بأكبر 8 صناديق ثروات سيادية فى العالم
القيمة بالمليار دولار
الدولة
اسم الصندوق
م
2200
السعودية
صندوق الاستثمار العام
1
840
النرويج
صندوق المعاشات العالمى
2
800
الإمارات
هيئة استثمار أبوظبى
3
750
الصين
مؤسسة الاستثمار
4
610
السعودية
هيئة النقد
5
590
الكويت
هيئة الاستثمار
6
480
الصين
للاستثمار SAFE شركة
7
440
هونج كونج
محفظة استثمار هيئة النقد
8
6710
الإجمالى
9