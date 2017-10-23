السعودية تتصدر أكبر 8 صناديق ثروات سيادية فى العالم

خالد بدر الدينتخطط حكومة السعودية، لتحويل صندوق ثروتها السيادية إلى عملاق عالمى، لترتفع أصوله إلى أكثر من 2.2 تريليون دولار، محتلًا المركز الأول على جميع صناديق الثروات السيادية فى العالم.وذكرت وكالة بلومبرجن أن صندوق المعاشات العالمى النرويجى، جاء فى المركز الثانى، برصيد تجاوز 840 مليار دولار،

خالد بدر الدين

تخطط حكومة السعودية، لتحويل صندوق ثروتها السيادية إلى عملاق عالمى، لترتفع أصوله إلى أكثر من 2.2 تريليون دولار، محتلًا المركز الأول على جميع صناديق الثروات السيادية فى العالم.

وذكرت وكالة بلومبرجن أن صندوق المعاشات العالمى النرويجى، جاء فى المركز الثانى، برصيد تجاوز 840 مليار دولار، ويقل كثيرا عن الصندوق السعودى بينما احتلت هيئة استثمار أبوظبى الإماراتية، المركز الثالث، بأصول قدرها 800 مليار دولار.

وظهرت مؤسسة الاستثمار الصينية فى المركز الرابع، بـ 750 مليار دولار، وشركة SAFE الصينية للاستثمار، بأكثر من 480 مليار دولار، لتأتى فى المركز السابع .

أما هيئة النقد السعودية بلغت أصولها 610 مليارات دولار، لتحتل المركز الخامس، وبعدها هيئة الاستثمار الكويتية، بـ 590 مليار دولار، وأخيرا محفظة استثمار هيئة نقد هونج كونج بأكثر من 440 مليار دولار، ليصبح إجمالى أكبر 8 صناديق ثروات سيادية على مستوى العالم أكثر من 6710 مليار دولار .



قائمة بأكبر 8 صناديق ثروات سيادية فى العالم



القيمة بالمليار دولار الدولة اسم الصندوق م 2200 السعودية صندوق الاستثمار العام 1 840 النرويج صندوق المعاشات العالمى 2 800 الإمارات هيئة استثمار أبوظبى 3 750 الصين مؤسسة الاستثمار 4 610 السعودية هيئة النقد 5 590 الكويت هيئة الاستثمار 6 480 الصين للاستثمار SAFE شركة 7 440 هونج كونج محفظة استثمار هيئة النقد 8 6710 الإجمالى 9