السعودية تتخذ 4 قرارات مهمة بشأن فيروس كورونا

اتخذت السلطات السعودية حزمة جديدة من القرارات الرامية إلى احتواء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في المملكة في الآونة الأخيرة.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية إنه إلحاقاً بالبيان الصادر في الثالث من فبراير الجاري، وبناء ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، فقد تقرر تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية التالية مدة 20 يوماً إضافياً بدءاً من الساعة العاشرة من مساء يوم الأحد الموافق 14 فبراير 2021م، ليكون الإجمالي 30 يوماً قابلة للتمديد وذلك حسب متطلبات الوضع الوبائي

1- لا يزيد الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية عن 20 شخصاً.

2- إيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية.

3- إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق ونحوها، والصالات والمراكز الرياضية.

4- تعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية.

وطالب المصدر بضرورة التزام الجميع بذلك، إضافة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية الأخرى الواردة في البيان السابق، الخاصة بالمناسبات، والاجتماعات، والتجمعات، والحفلات، والجنائز.

وأضاف المصدر أن جميع الإجراءات الاحترازية المشار إليها تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة.

وتلك الإجراءات في إطار تكثيف الجهود التي تبذلها المملكة لتفادي مخاطر ارتفاع المنحنى الوبائي في مناطق المملكة خصوصاً مع وجود مؤشرات على ذلك، والتراخي الظاهر في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة.

كما تستهدف الإجراءات المحافظة على الصحة العامة للمجتمع ومكتسبات جهود الفترة الماضية على جميع المستويات، و لغرض تحقيق السيطرة المثلى على الوضع الوبائي.

إصابات كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 108.5 مليون حتى صباح اليوم الأحد.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 108 ملايين و 521 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 60.8 مليون، فيما تجاوز إجمالي الوفيات المليونين و 393 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل والمملكة المتحدة وروسيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وتركيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران وجنوب أفريقيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.