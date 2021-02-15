اقتصاد وأسواق

السعودية تتجه لوقف التعامل مع أية مؤسسة أجنبية لها مقر إقليمي غير المملكة

ابتداء من ( 1 / 1 / 2024م )
حسين القباني 9:30 م, الأثنين, 15 فبراير 21 9:30 م, الأثنين, 15 فبراير 21

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صرح مصدر مسؤول سعودي، الاثنين، بأن حكومة السعودية عازمة على إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء من مطلع يناير 2024م، ويشمل ذلك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، أشار المصدر ذاته إلى أن ذلك “يأتي تحفزاً لتطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة المملكة والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها”.

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وأوضح المصدر أن ذلك أيضا “مسعى نحو توفير الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق وضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب”.

ولفت المصدر إلى أن”هذا التوجه يأتي تماشياً مع إعلان مستهدفات استراتيجية عاصمة المملكة الرياض 2030 خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عُقد مؤخراً وتم خلاله الإعلان عن عزم 24 شركة عالمية نقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض”.

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وأكد المصدر أن ذلك لن يؤثر على قدرة أي مستثمر في الدخول في الاقتصاد السعودي أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص، وسيتم إصدار الضوابط المتعلقة بذلك خلال عام 2021م.

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بقلم حسين القباني

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