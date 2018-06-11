السعودية تبلغ أوبك بزيادة إنتاجها النفطي

رويترزقال مصدر مطلع الاثنين إن السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم أبلغت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أنها رفعت إنتاجها النفطي ليتجاوز بقليل العشرة ملايين برميل يوميا في مايو، لكنه ما زال في حدود الحصة المستهدفة التي تم الاتفاق عليها. وظلت السعودية تخفض إنتاجها بأكثر من حصتها في اتفاق خف

رويترز

قال مصدر مطلع الاثنين إن السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم أبلغت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أنها رفعت إنتاجها النفطي ليتجاوز بقليل العشرة ملايين برميل يوميا في مايو، لكنه ما زال في حدود الحصة المستهدفة التي تم الاتفاق عليها.

وظلت السعودية تخفض إنتاجها بأكثر من حصتها في اتفاق خفض الإمدادات الذي تقوده أوبك.

وأعلنت المملكة أن إنتاجها بلغ 9.868 مليون برميل يوميا في أبريل، مقارنة مع المستوى المستهدف في اتفاق أوبك عند 10.058 مليون برميل يوميا.

وستعلن أوبك بيانات إنتاج مايو في تقريرها الشهري غدًا الثلاثاء.

