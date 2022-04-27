أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية لوسيد Lucid، أنها وقعت اتفاقا مع السعودية لشراء ما يصل إلى 100 ألف من سياراتها على مدى السنوات العشر المقبلة، بحسب وكالة رويترز.

وقالت لوسيد في بيان إن المملكة تتعهد بشراء 50 ألف سيارة بموجب الاتفاق، مع خيار لشراء 50 ألف سيارة أخرى خلال الإطار الزمني البالغ عشر سنوات.

أسهم لوسيد تقفز 5.4% بعد الإعلان عن الاتفاق

وبعد الإعلان، ارتفعت أسهم لوسيد 5.4% في تعاملات ما بعد الإغلاق.

الصفقة هي أحدث مظاهر الارتباط بين شركة السيارات الكهربائية التي مقرها كاليفورنيا والسعودية التي يملك صندوق الاستثمارات العامة التابع لها أكبر حصة في لوسيد تشكل حوالي 61% من الشركة.

لوسيد تخطط لبناء مصنع لإنتاج السيارات فى السعودية

كما تخطط لوسيد، التي تصنع سياراتها حاليا في مصنع بولاية أريزونا، لبناء أول مصنع إنتاج خارجي لها في السعودية في وقت لاحق من العام الجاري، حيث تتوقع الوصول فيما بعد لتصنيع 150 ألف سيارة سنويا.

وقالت لوسيد إنها تتوقع أن تأتي السيارات التي تشتريها الحكومة السعودية من كلا المصنعين.

ومن المتوقع بدء تسليم المركبات في موعد لا يتجاوز عام 2023، فيما تتراوح أرقام الطلبات في البداية بين ألف وألفين سنويا، وتتزايد إلى ما بين أربعة آلاف وسبعة آلاف بدءا من 2025.

وقالت متحدثة باسم لوسيد إن الشركة لم تقدم خصومات على أي مركبات في إطار الاتفاق.

الحكومة السعودية ستدفع بسعر التجزئة

وقالت لوسيد في إفصاح تنظيمي إن الحكومة السعودية ستدفع بسعر التجزئة في الولايات المتحدة أو السعودية أيهما أقل، بالإضافة إلى التكاليف الأخرى للاستيراد والتوصيل.

وخفضت شركة صناعة السيارات، التي تتطلع إلى منافسة شركة تسلا في فبراير توقعاتها للإنتاج في 2022 من 20 ألف سيارة إلى ما بين 12 ألفا و14 ألفا هذا العام بسبب صعوبات سلاسل الإمداد.

وبدأت في أكتوبر تسليم سياراتها السيدان الفاخرة لوسيد إير التي يبلغ ثمنها 169 ألف دولار في الولايات المتحدة، وقالت إنها تتوقع بدء التسليم للعملاء الكنديين هذا الربيع.

وكانت لوسيد قد أعلنت فى يناير الماضى أنها تجري محادثات مع السعودية لبناء مصنع للسيارات الكهربائية بحلول عام 2025 أو 2026، في مدينة جدة.

وقال رئيس مجلس إدارة “لوسيد”، بحسب وكالة “بلومبرج” : “الآن بعد أن نجحنا في إنتاج وبيع السيارات في الولايات المتحدة، يتجه اهتمامنا إلى هذا المصنع في السعودية”.

بناء مصنع للسيارات الكهربائية بالقرب من مدينة جدة

كما نقلت “بلومبرج” عن أشخاص مطلعين على الأمر، أن شركة السيارات الأمريكية تجري محادثات مع صندوق الاستثمارات العامة، لبناء مصنع للسيارات الكهربائية بالقرب من مدينة جدة على البحر الأحمر، وتحديدا في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، كما ينظر لنيوم كموقع محتمل أيضا.

وتمتلك السعودية طموحا كبيرا في تحقيق الريادة في صناعة السيارات الكهربائية على مستوى الشرق الأوسط، إذ كشفت شبكة “بلومبرج” مطلع ديسمبر الماضي، عن إجراء المملكة محادثات متقدمة مع شركة “فوكسكون” متعددة الجنسيات، المتخصصة في صناعة الإلكترونيات، وذلك لتصنيع السيارات الكهربائية محليا.

ونقلت بلومبرج عن مصادر لم تسمها حينها، إن هناك محادثات متقدمة بين الطرفين، حيث سيؤسس صندوق الاستثمارات العامة شركة جديدة تسمى “فيلوسيتي”، والتي ستكون المساهم الأكبر في المشروع المشترك الجديد.