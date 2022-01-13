أسواق عربية

السعودية تبرم اتفاقا مع «برازيل فودز» لإنتاج وتسويق منتجات الدواجن في المملكة

تقدَّر قيمة الاستثمار بنحو 350 مليون دولار
أيمن عزام 7:28 م, الخميس, 13 يناير 22 7:28 م, الخميس, 13 يناير 22

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وقّعت شركة “برازيل فودز”، أكبر مصدّر للدواجن في العالم، مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بغرض إنتاج وتسويق الدواجن في المملكة حسب وثيقة جديدة اطلعت عليها “بلومبرج”.

وفقاً للاتفاقية، سيجري إنشاء مشروع مشترك لإدارة وتشغيل سلسلة دواجن متكاملة في المملكة العربية السعودية، تتولى إنتاج وتسويق وبيع المنتجات الطازجة والمجمّدة والمصنّعة.

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إنتاج وتسويق الدواجن في المملكة

ستتوزع حصص المشروع المشترك بواقع 70% لشركة “برازيل فودز”، و30% لصندوق الاستثمارات العامة. وتقدَّر قيمة الاستثمار بنحو 350 مليون دولار.

يُذكر أن “برازيل فودز” حصلت في ديسمبر 2019 على الرخصة الاستثمارية الصناعية من هيئة الاستثمار السعودية، بما يمكّنها من ممارسة نشاط تصنيع الدواجن في المملكة، وأعلنت أن بدايتها ستكون من خلال إنشاء مصنع في جدّة باستثمار نحو 120 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية 50 ألف طن سنوياً.

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بقلم أيمن عزام

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