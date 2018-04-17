السعودية تبدي رغبتها الاستفادة من الخبرات المصرية بقطاع الكهرباء

عمر سالم:أجتمع صباح اليوم الثلاثاء بالقاهرة الدكتورمحمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بفريق التعاون السعودى المصرى فى مجال الكهرباء بحضور كل من الدكتور نايف بن محمد العبادى وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشئون الكهرباء بالمملكة العربية السعودية .واستعرض نايف انجازات الجانب الس

عمر سالم:

أجتمع صباح اليوم الثلاثاء بالقاهرة الدكتورمحمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بفريق التعاون السعودى المصرى فى مجال الكهرباء بحضور كل من الدكتور نايف بن محمد العبادى وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشئون الكهرباء بالمملكة العربية السعودية .

واستعرض نايف انجازات الجانب السعودى فى قطاع الكهرباء على أرض بلاده من خلال خطة طموحة للاستفادة من الطاقات المتجددة ، وتوطين الصناعة فى هذه المجالات وأعرب عن رغبة بلاده للإستفادة من الخبرات المصرية فى تلك المجالات .

وأشاد شاكر بالروابط العميقة التي تجمع بين مصر والسعودية ، والعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين الرئيس عبد الفتاح السيسى وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والعلاقات العريقة الاستراتيجية والمتميزة بين البلدين على كافة المحاور الاقتصادية والسياسية.

وأشار إلى قضية الطاقة والتى تمثل أحد أهم السبل لتحقيق تطلعات الشعوبِ نحو مستقبل أفضل باعتبارها المحرك الرئيسي لخططِ التنميةِ الاقتصاديةِ والاجتماعية ، وتعمل على تحقيق طموحاتِ الشعوب التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى توافرِ الإمداداتِ الآمنةِ من مصادرِ الطاقة.

وأوضح أنه رغم التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتْها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلى خلال مرحلةٍ سابقة، فقد استطعنا على خلفيةِ الاستقرار السياسي اتخاذَ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الاصلاحية بقطاع الطاقة في إطار استراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمينَ الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة.

وكان من أهم ثمار هذه السياسات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى وتحقيق احتياطي ءامن من الطاقة الكهربائية، وقد قام القطاع بجهودٍ كبيرة لتنفيذ مشروعات لتوليد الطاقة الكهربائية حيث سيصل إجمالى القدرات الكهربائية المضافة إلى الشبكة الكهربائية الموحدة بنهاية عام 2018 إلى حوالى إلى 25 ألف ميجاوات، كما أنه تم إجراء العديد من الخطوات التنفيذية لتحقيق التحول الكامل إلى مرحلة أكثر استدامة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.

وبفضل الموقع الجغرافي الرائع لمصر عند ملتقى القارات الثلاث أفريقيا وآسيا وأوروبا كما أن مصر دولة عابرة للقارات بسبب موقعها في شمال شرق أفريقيا، ولها أيضا امتداد آسيوي ، تشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية حيث ترتبط مصر كهربائياً مع دول الجوار شرقاً وغرباً مع كل من الأردن وليبيا ويتم حالياً إعداد دراسة جدوى لزيادة سعة خط الربط الكهربائى مع الأردن لتصل إلى 2000-3000 ميجاوات بدلاً من 450 ميجاوات حالياً وذلك من خلال الربط على الجهد الفائق المستمر HVDC.

وجدير بالذكر أن الربط الكهربائى بين شمال وجنوب المتوسط سوف يعمل على استيعاب الطاقات الضخمة التى سيتم توليدها من الطاقة النظيفة.

وتأكيداً على العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين خاصة فى مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، يأتى مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية من خلال الربط على الجهد الفائق المستمر (HVDC) جهد ± 500 ك.ف لتبادل قدرة 3000 ميجاوات وذلك كأحد أهم مشروعات الربط الكهربائى العربى.

وأضاف أننا من جانبنا نثمن ونقدر الجهود التى يبذلها الجانب السعودى فى سبيل إتمام هذا المشروع الهام والذى يؤدى إلى تكامل خطوط الربط الكهربائى بين شبكات دول الربط الكهربائى الثمانى وشبكات دول الربط الكهربائى الخليجى.

وأكد أهمية الالتزام بمواعيد نهائية للانتهاء من جميع حزم المشروع وخاصة الحزمة الخاصة بالكابل البحرى عبر خليج العقبة، وكذا التأكيد على أهمية اختيار مكتب استشارى واحد لإدارة تنفيذ مشروع الربط الكهربائى السعودى المصرى بهدف ضمان تنفيذ جميع مكونات المشروع في الجانبين طبقاً للبرنامج الزمنى .

ولفت إلى أن قطاع الكهرباء المصري وقع مذكرة تفاهم مع توقيع اتفاقية تعاون مع المنظمة الدولية لتطوير مشروعات الربط الكهربائي (GEIDCO) للتعاون في عدد من المجالات من بينها إجراء البحوث حول استراتيجية الطاقة فى مصر، وتعزيز تنمية استخدام الطاقات المتجددة وتكامل الشبكات الكهربائية، وكذا التشاور الفني لتطبيقات الشبكات الذكية، بالإضافة إلى الترويج لمفهوم الربط الكهربائي العالمي.

كما أشار إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 90 جيجاوات.

وقدم شاكر الشكر لممثلي خبراء البلدين لما يبذلوه من جهد لتفعيل سبل التعاون المشترك متمنياً دوام التقدم والازدهار للمملكة العربية السعودية ولشعبها الكريم .

كما ألقى الدكتور نايف بن محمد العبادى وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشئون الكهرباء بالمملكة العربية السعودية كلمة خلال الاجتماع تقدم فيها بالشكر للجانب المصرى على حفاوة الإستقبال .

وأشاد بعمق العلاقات التاريخية التى تربط المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية من قديم الأزل والتعاون المشترك المثمر والبناء فيما بين البلدين على كافة المحاور الاقتصادية والسياسية مشيراً إلى أن التعاون بين البلدين في مجال الطاقة قد شهد نقلة نوعية ومتميزة وذلك بعد إقرار مشروع الربط الكهربائي السعودي-المصري.

كما أشاد بالجهود المبذولة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية معرباً عن رغبة بلاده لزيادة حجم التعاون على أرض مصر، مشيرا إلى التعاون القائم بين البلدين، خاصة فى مجال الربط الكهربائى والدراسات والتدريب وغيرها.