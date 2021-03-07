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السعودية تبدأ تخفيف قيود فيروس كورونا اليوم الأحد

يستمر إيقاف المناسبات والحفلات، بما فيها حفلات الزواج، واجتماعات الشركات، وقاعات الحفلات، وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة لفنادق،
محمد عبد السند 11:04 ص, الأحد, 7 مارس 21 11:04 ص, الأحد, 7 مارس 21

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أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية ذات الصلة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 7 مارس، وفقا لما أورده موقع Investing.com.

وتشتمل الإجراءات الاحترازية التي يتوقف العمل بها إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب، ونحوها، والصالات، والمراكز الرياضية، وتقديم الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي، وجميع الأنشطة والفعليات الترفيهية.

وكانت السعودية قد أقرت في فبراير الماضي عددا من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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ويستمر إيقاف المناسبات والحفلات، بما فيها حفلات الزواج، واجتماعات الشركات، وقاعات الحفلات، وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة لفنادق، حتى إشعار آخر. ويظل الحد الأقصى للتجمعات 20 شخصا فقط.

وشدد المصدر على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، بما فيها توزيع الصلوات، وشعائر الجنائز في المقابرعلى جميع أوقات اليوم، وعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة للأنشطة كافة.

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حملات تفتيش موسعة

كما سيتم زيادة حملات التفتيش خلال المرحلة المقبلة، للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأكد أنه ستتم زيادة حملات التفتيش خلال المرحلة القادمة، للتأكد من التزام جميع الأفراد والمنشآت بالإجراءات الاحترازية، وتوقيع الغرامات على المخالفين.

وأوضح المصدر أن جميع الإجراءات الاحترازية تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في المملكة منذ بداية الجائحة 379474 إصابة مؤكدة، بما في ذلك 6524 حالة وفاة، و370300 حالة شفاء، و2650 حالة نشطة، منها 494 مريضا في حالة حرجة.

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بقلم محمد عبد السند

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