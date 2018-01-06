السعودية تؤكد توقيف 11 أميرا بسبب مستحقات الكهرباء والمياه

متابعات أصدر النائب العام السعودي، سعود المعجب، مساء السبت، بيانا أوضح فيه أنه في يوم الخميس 17 ربيع الآخر 1439هـ تجمهر 11 أميراً في قصر الحكم مطالبين بإلغاء الأمر الملكي الذي نص على إيقاف سداد الكهرباء والمياه عن الأمراء وأوضح المعجب، في البيان ذاته الذي نقلته وكالة الأنباء السع

متابعات

أصدر النائب العام السعودي، سعود المعجب، مساء السبت، بيانا أوضح فيه أنه في يوم الخميس 17 ربيع الآخر 1439هـ تجمهر 11 أميراً في قصر الحكم مطالبين بإلغاء الأمر الملكي الذي نص على إيقاف سداد الكهرباء والمياه عن الأمراء

وأوضح المعجب، في البيان ذاته الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية واس، أن الأمراء طالبوا بالتعويض المادي المجزي عن حكم القصاص الذي صدر بحق أحد أبناء عمومتهم.

وأشار إلى أنه “تم إبلاغهم بخطأ تصرفهم هذا لكنهم رفضوا مغادرة قصر الحكم، فصدر أمر كريم بالقبض عليهم عقب رفضهم مغادرة القصر وتم إيداعهم سجن الحائر تمهيداً لمحاكمتهم”.

وأكد أن التوجيهات واضحة بأن الجميع سواسية أمام الشرع، ومن لم ينفذ الأنظمة والتعليمات سيتم محاسبته كائناً من كان.