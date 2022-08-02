السعودية تؤسس هيئة مختصة بجذب الاستثمارات من الخارج

وافقت الحكومة السعودية، اليوم، على تأسيس “الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار” والتي ستركز على خطط ترويجية تستهدف جذب الاستثمارات من الخارج.

وحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، وافق مجلس الوزراء السعودي على إنشاء الهيئة لتحقيق واحدا من الأهداف الرئيسية الت يطمح لها برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح.

وسيرأس الهيئة، وزير الاستمار السعودي خالد الفالح.

وقال الفالح في تغريدة على تويتر، إن الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار “ستكون داعما قويا لمنظومة الاستثمار في سعيها لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار بجذب وتنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية.”

وقالت وزارة الاستثمار في تغريدة على تويتر إن الهيئة الجديدة تهدف “لتحقيق التكامل والتعاون بين الجهات والارتقاء بجميع الأعمال والخدمات ذات الصلة بتسويق الاستثمار وتعزيز جاذبية الاستثمار في المملكة.”

ويعد جذب استثمارات أجنبية جزءا رئيسيا في خطة السعودية “رؤية 2030” لتنويع اقتصاد أكبر مصدّر للنفط في العالم وتقليل اعتماده على إيرادات النفط والغاز، وفق رويترز.

وقالت وزارة الاستثمار الأسبوع الماضي إن الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع 9.5% على أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام إلى حوالي ملياري دولار.

وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية العام الماضي إلى 72.3 مليار ريال (19.3 مليار دولار) مقابل 20.2 مليار دولار في 2020.

بدعم من اتفاق قيمته 12.4 مليار دولار للعملاق النفطي أرامكو لبيع حصة في شبكته لخطوط أنابيب النفط.

وتهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي ستساهم بشكل أساسي بتحقيق أهداف رؤية 2030 إلى رفع القيمة التراكمية للاستثمارات بأكثر من 12 تريليون ريال بحلول 2030 مما سيرفع المملكة إلى المرتبة 15 كأكبر اقتصاد في العالم بناتج محلي إجمالي عند 6.4 تريليون ريال.