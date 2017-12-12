السعودية تؤسس صندوقًا لإدارة الأموال المأخوذة من الأثرياء المحتجزين

إعداد – عبدالغفور أحمد محسن تعتزم السلطات السعودية إنشاء صندوق أو هيئة متخصصة لإدارة الأصول والأموال التي تخلى عنها رجال الأعمال والأمراء الأثرياء المحتجزين ضمن حملة مكافحة الفساد مقابل حريتهم، في إطار التسويات التي وقعوها خلال الفترة الماضية، وفقا لما نقلته "بلومبرج" عن مصادر. وقالت المصاد



إعداد – عبدالغفور أحمد محسن

تعتزم السلطات السعودية إنشاء صندوق أو هيئة متخصصة لإدارة الأصول والأموال التي تخلى عنها رجال الأعمال والأمراء الأثرياء المحتجزين ضمن حملة مكافحة الفساد مقابل حريتهم، في إطار التسويات التي وقعوها خلال الفترة الماضية، وفقا لما نقلته “بلومبرج” عن مصادر.

وقالت المصادر إن الحكومة تجري الآن مشاورات حول كيفية إنشاء الكيان المرتقب، والذي سيكون ضمن مهامه تقييم وبيع بعض الأصول التي جرى الحصول عليها.

وأضافت المصادر أن هاني حلاوني رئيس شركة الاستثمار المباشر “سنابل انفستمنتس” التي يمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي جزءا منها، سيكون له دور في إدارة الكيان المنتظر.

يذكر أن النائب العام السعودي قال في وقت سابق إن السلطات السعودية تأمل في التوصل إلى اتفاقات تسوية مع المحتجزيتن خلال أسابيع ، وقال محمد بن سلمان ولي العهد السعودية إنه يتوقع الوصول إلى تسويات بقيمة 100 مليار دولار.