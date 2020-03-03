السعودية تؤجل أول مهرجان سينمائي لها خشية «كورونا»

أكد المهرجان في بيان اليوم (الثلاثاء) انعقاد الدورة في وقت لاحق واستمرار الالتزام إزاء صناع الأفلام والمنتجين والجمهور.

تقرر تأجيل مهرجان البحر الأحمر السينمائي، المقرر عقده في الفترة من 12 حتى 21 مارس الجاري، إلى وقت آخر احترازيًّا؛ بسبب فيروس كورونا المستجد

وأعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن تأجيل دورته الافتتاحية، والتي كان من المقرر إقامتها في جدة التاريخية من 12 إلى 21 مارس، تماشيا مع الإجراءات الاحترازاية الوقائية، وحرصا من المهرجان على صحة وسلامة المشاركين والضيوف.

وأكد المهرجان في بيان اليوم (الثلاثاء) انعقاد الدورة في وقت لاحق واستمرار الالتزام إزاء صناع الأفلام والمنتجين والجمهور.

وقال المهرجان: «نتقدم لكافة صناع ومحبي السينما بأسفنا العميق لهذا القرار الصعب، إلا أنه يتوجب علينا جميعا مواجهة انتشار فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وألا نتوانى في دعم وتلبية الجهود والإجراءات المفروضة استجابة لكبح انتشار الفايروس عالميا».

مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي هو أول مهرجان سينمائي دولي في المملكة، وهو مبادرة غير ربحية أطلقتها وزارة الثقافة بغرض دعم قطاع الأفلام في المملكة وإثراء المحتوى السينمائي المحلي، ويستهدف أيضًا كافة الأعمال العربية الجديدة، وهو مهرجان سنوي.

وكان من المقرر أن تُعقد دورته الأولى خلال الفترة 12- 21 مارس عام 2020، ومقره الدائم في منطقة جدة التاريخية أحد المواقع التراثية المسجلة في قائمة التراث العالمي.