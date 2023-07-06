السعودية: النشاط التجاري غير النفطي يصعد في يونيو

واصل النشاط التجاري داخل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية التحسن في شهر يونيو الماضي، مع الزيادة التي شهدها الإنتاج والطلبات الجديدة بوتيرة متسارعة، حسبما ذكر موقع إنفيستينج دوت كوم.

في هذا الصدد ارتفع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات للمملكة العربية السعودية إلى 59.6 نقطة، من 58.5 نقطة لشهر مايو، وكان هذا أعلى بكثير من المستوى المحايد البالغ 50 نقطة الذي يفصل النمو الاقتصادي عن الانكماش، حيث ارتفع الإنتاج لدى المملكة العربية السعودية بأكبر معدل منذ مارس 2015.

وترجع تلك البيانات الإيجابية للارتفاع في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة؛ حيث زادت الأنشطة الشرائية للشركات العاملة داخل المملكة العربية السعودية بأسرع وتيرة في تاريخ مسح مؤشر مديري المشتريات لتلبية متطلبات الأعمال المرتفعة وتعزيز المخزون.

وقال نايف الغيث، وهو كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، إن القطاع الخاص غير النفطي داخل السعودية ظل على مسار نمو تصاعدي حادّ بنهاية الربع السنوي الثاني، مع تسارع تدفقات الأعمال الجديدة، ولا سيما في أنشطة البناء والسياحة.