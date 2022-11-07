«السعودية المصرية للتعمير» ضمن أفضل 10 شركات عقارية من حيث المبيعات وربحية رأس المال

تواصل شركة «السعودية المصرية للتعمير» أداءها اللافت فى السوق العقارية، والذى بدأته منذ عدة سنوات، واستطاعت خلال العام الجارى أن تكون ضمن أكبر 10 شركات عقارية من حيث المبيعات والربحية المحققة على رأس المال، كما حققت نسبة كبيرة من المستهدفات سواء البيعية أو الاستثمارية، وستركز خلال العام المقبل على بدء إنشاءات مشروع Central القاهرة الجديدة، بجانب تسريع وتيرة الإنشاءات فى مشروع Bleu Vert العاصمة الإدارية، مع استكمال إعادة الهيكلة والحفاظ على معدلات نمو فى المبيعات لا تقل عن %10.

«المال» أجرت حوارا موسعا مع المهندس محمد الطاهر الرئيس التنفيذى لشركة السعودية المصرية للتعمير، للحديث عن المشروعات الحالية للشركة واستعراض تطورها وإنشاءاتها، بخلاف تناول الخطط المستقبلية سواء للمبيعات أو الاستثمارات، مع استعراض رؤيته لمناخ الاستثمار العقارى فى السوق المحلية.

وخلال الحوار أوضح الطاهر أن الشركة حققت مبيعات فاقت 8 مليارات جنيه حتى الآن خلال العام الجاري، كما تعمل حاليا فى 7 مشروعات عقارية متعددة الاستخدامات تصل تكلفتها الاستثمارية إلى 23.7 مليار جنيه،

وإلى نص الحوار..

المال: حدثنا بشكل مفصل عن المشروعات القائمة للشركة وما قيمة الاستثمارات والتنفيذ فى كل مشروع؟

محمد الطاهر: تعمل الشركة السعودية المصرية للتعمير فى السوق المصرية منذ أكثر من 47 عاما، وهى نتاج شراكة ناجحة بين المملكة العربية السعودية ممثلة فى وزارة المالية السعودية، والحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الإسكان، وخلال هذه المدة قدمت الشركة 50 مشروعا عقاريا مختلفاً، بمحافظات مصر.

تم زيادة رأس مال الشركة أكثر من مرة حتى بلغ حاليا 1.9 مليار جنيه، أما عن مشروعات الشركة فدعنى أعطيك نبذة سريعة عن أحدث مشروعاتنا، وهى (سينترال القاهرة الجديدة، ونايل بيرل، جايد، بلوفير، ودرة أسيوط، وسيكون ريزورت، وزهرة أسيوط والحى اللاتينى وصواري، وأخيرا مارينا العلمين).

أما مشروع الأرض الجديدة Central، فقد أطلقت الشركة أحدث مشروعاتها العقارية “Central” فى قلب القاهرة الجديدة، وهو المشروع رقم (50) ضمن مشروعاتها.

ويعد Central أحدث مشروع إدارى تجارى متعدد الاستخدامات، يلبى كافة احتياجات رجال الأعمال، وعشاق التسوق، ومحبى الترفيه والانطلاق، حيث يضم أشهر العلامات التجارية وأفضل المطاعم العالمية، تحت سقف واحد، بإجمالى تكلفة استثمارية تصل إلى 10.3 مليار جنيه وعلى مساحة بنائية تصل إلى 160 ألف متر مربع، ومساحة الأرض حوالى 21 فدانا.

يضم المشروع عددا كبيرا من الوحدات التجارية والمكاتب الإدارية، بالإضافة إلى مناطق للترفيه وأخرى للمشاة، وكافة الخدمات والمرافق، وأماكن التجمعات؛ لتلبية جميع الاحتياجات، فضلًا عن فندق 5 نجوم، وسيتم تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة والأكواد الإنشائية الحديثة، والتصميمات الهندسية الذكية التى توفر خيارات متعددة من مساحات يمكن إعادة تقسيمها واستغلالها بالشكل الأمثل للمشروع أهدافًا استراتيجية كبرى، حيث سيخدم – فور الانتهاء منه – أكثر من مليون نسمة تسكن هذه المنطقة، والتى يتوقع أن تصل إلى 6 ملايين نسمة بحلول عام 2030.

وماذا عن مشروعى نايل بيرل وجايد؟

مشروع أبراج هيلتون النيل «نايل بيرل»، عبارة عن برجين يطلان على النيل مباشرة، أحدهما سكنى فاخر والآخر فندق 5 نجوم تديره شركة هيلتون العالمية، ويقع على مساحة بنائية تبلغ 45.5 ألف متر مربع بمنطقة المعادي، ويبتعد عن مطار القاهرة الدولى 30 دقيقة.

يتكون البرج السكنى من 190 وحدة سكنية، والفندقى من 256 غرفة إلى جانب المطاعم والقاعات والصالات، وتبلغ تكلفته الاستثمارية 3.8 مليار جنيه.

أما مشروع جايد، فهو مجتمع سكنى متكامل متعدد الاستخدامات، يقع على مساحة 68 فدانا 286000 متر مربع، بالتجمع الخامس (القاهرة الجديدة) بجوار مدينة الرحاب على طريق السويس، ويتكون من 181 عمارة سكنية بإجمالى 1900 وحدة، وتبلغ تكلفته الاستثمارية 3 مليارات جنيه.

ويوفر المشروع كافة الخدمات اللازمة للحياة الهادئة الراقية مثل «مول وحضانة ونادٍ اجتماعى ومسجد ومناطق خضراء مجمعة».

ما هى آخر مستجدات باقى المشروعات؟

مشروع «بلو ڤير» أحد أميز المجتمعات السكنية المتكاملة فى العاصمة الإدارية الجديدة، يقع على مساحة 70 فدانا) 294 ألف متر مربع، ويتكون من 2000 وحدة سكنية بأنواع مختلفة شقق سكنية، استديوهات، دوبلكس، توين فيلا تاون هاوس.

يشتمل المشروع على كافة الخدمات والمرافق التى تضمن كافة عوامل الرفاهية والحياة الهادئة، (نادٍ اجتماعى – مساحات خضراء – مركز تجارى – وغيرها)، إجمالى الاستثمارات 4 مليارات جنيه.

وهناك مشروع سيكون ريزورت، كومباوند سكنى سياحى على البحر مباشرة بمدينة دمياط الجديدة، يضم فندقا 5 نجوم تديره شركة هيلتون العالمية، يقع على مساحة 17.7 فدان بما يعادل 74500 متر مربع، ويتكون من 192 وحدة سكنية بأنواع مختلفة «شقق سكنية – شاليهات- فيلات منفصلة – تاون هاوس».

يضم المشروع فندقا من 110 غرف بإدارة شركة هيلتون العالمية، ويوفر كافة الخدمات والمرافق التى تضمن كافة عوامل الرفاهية والحياة الهادئة، وإجمالى الاستثمارات فى الوحدات السكنية 350 مليون جنيه، أما إجمالى الاستثمارات فى الفندق 200 مليون جنيه.

وماذا عن المشروعات فى المحافظات؟

هناك مشروع «درة أسيوط» وهو كومباوند سكنى على أحدث الطرز المعمارية بمدينة أسيوط الجديدة، يقع على مساحة 11.3 فدان ( 47500 متر مربع)، ويتكون من 460 شقة سكنية، ويشتمل على كافة الخدمات والمرافق التى تضمن كافة عوامل الرفاهية والحياة الهادئة، (مساحات خضراء، محال تجارية، حضانة، وغيرها من الخدمات والمرافق)، وإجمالى الاستثمارات 300 مليون جنيه.

كما أن هناك مشروع «زهرة أسيوط» وهو مجموعة من الأبراج السكنية المتميزة على نهر النيل مباشرة بمحافظة أسيوط، يقع على مساحة 5.71 فدان تعادل ( 24 ألف متر مربع)، ويتكون من 575 شقة سكنية.

يضم المشروع كافة الخدمات والمرافق ووسائل الترفيه، (مساحات خضراء، محال تجارية، وغيرها من الخدمات والمرافق)، وإجمالى الاستثمارات 450 مليون جنيه.

دعنا ننتقل للمشروعات الخاصة بالتعاون المثمر مع هيئة المجتمعات العمرانية متمثلاً فى بروتوكولات التعاون بمشروعات الهيئة، ما أبرز المشروعات التابعة لهذا النشاط؟

هناك مشروع صواري، وهو أول وأكبر مجتمع عمرانى متكامل على أحدث طراز فى الإسكندرية بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية، ويقع على مساحة 417 فدانًا، فى موقع استراتيجى بجوار كارفور سيتى سنتر الإسكندرية، وتم إطلاق جميع مراحله على مساحات مختلفة الأنماط الإنشائية “فيلات مستقلة وتوين فيلا وتاون هاوس”.

يوفر المشروع كافة الاحتياجات والخدمات والمرافق منها مركز تجارى وناد اجتماعى ومسجد ومستشفى، إلى جانب المساحات الخضراء، وبلغ حجم الاستثمارات فى المشروع 7 مليارات جنيه حتى الآن.

أما مشروع الحى اللاتيني، فهو أحد أكبر المشروعات العقارية بمدينة العلمين الجديدة، عبارة عن شراكة استراتيجية بين هيئة المجتمعات العمرانية كمطور والشركة السعودية المصرية للتعمير لبيع مراحل المشروع، ويقع بأفضل المواقع المتميزة بالمدينة، حيث تحيط به طرق رئيسية لسهولة الوصول إليه كما يطل على بحيرة العلمين الجديدة.

تم تشطيب المبانى بمعايير عالية الجودة لتلائم السكن طوال العام، وتم فتح باب الحجز فى المرحلة الأولى، ويحظى المشروع بإقبال كبير على الشراء نظرا لما يقدمه من خدمات ومرافق متكاملة تجعله نموذجا متميزا من المشروعات العقارية التى تطبق معايير الجيل الرابع من المدن الذكية ذات الملامح المستقبلية، والتى تؤهله لاستقبال حياة متكاملة طوال العام.

المشروع تم تصميمه وفق أحدث الطرازات المعمارية الأوروبية، التى تحقق التوازن بين الجوانب الجمالية والوظيفية للمشروع وتسمح بالامتداد المستقبلى للخدمات.

القيمة الاستثمارية للمشروع تعد الأفضل على الإطلاق مقابل السعر فى واحدة من أجمل مدن العالم وهى مدينة العلمين الجديدة، فضلا عما يوفره المشروع من فرص اقتصادية جذابة تتمتع بالاستدامة، وجودة الحياة، مع مراعاة تحقيق التوزيع المثالى للأنشطة.

وماذا عن مشروع مارينا العلمين؟

مشروع مارينا العلمين، تتعاون فيه الشركة مع هيئة المجتمعات العمرانية للمرة الثالثة بعد مشروعى صوارى بالإسكندرية، والحى اللاتينى بمدينة العلمين وهذه ثقة كبيرة نعتز بها، وشهادة بأننا قادرون على تنفيذ مهامنا بأعلى معايير الجودة، ونحن نعتز بكوننا استشارى تطوير لهيئة المجتمعات العمرانية فى مشروع مارينا العلمين حيث يشمل التعاون فى هذا المشروع فى جزء منه تسويق مجموعة من وحدات الـ Townhouse وTwin villas الجاهزة للتسليم بنظام نصف تشطيب بأحدث مراحل مشروع مارينا العلمين بالساحل الشمالى وحققت الشركة مبيعات كبيرة فى جميع وحدات المشروع.

ما قيمة الاستثمارات التى تنوى الشركة ضخها فى السوق المحلية؟

تعمل الشركة حاليا فى 7 مشروعات عقارية متعددة الاستخدامات تصل تكلفتها الاستثمارية إلى 23.7 مليار جنيه.

ما المحقق من المبيعات حتى الآن؟

نجحت الشركة فى تحقيق حجم مبيعات حتى الآن بأكثر من 8 مليارات جنيه فى عام 2022.

هل تنوى الشركة الحصول على أى قروض بنكية خلال الفترة القادمة؟

جار الموافقة النهائية على قرض بقيمة 1.5 مليار جنيه.

باعتباركم من الشركات الرائدة فى القطاع كيف واجهت الشركة أزمة التضخم العالمى والارتفاعات اللافتة فى التكاليف؟

تواجه الشركة الأزمات عن طريق محورين رئيسين وهما: Value Engineering وهو الإعادة فى التصميم واستخدام البدائل الأقل فى التكلفة مع مراعاة الحفاظ على ألا تقل الجودة، والمحور الثانى هو زيادة أسعار البيع ويحددها العرض والطلب فى السوق على المنتج.

هل تنوى الشركة الحصول على مزيد من الأراضى أم سيتم الاكتفاء بتطوير الحالية؟

دائما ما تخطط الشركة لطرح العديد من المشروعات التى تستهدف من خلالها تنفيذ استراتيجيتها التوسعية فى السوق المصرية لتقديم مشروعات عقارية متعددة الاستخدامات وكان آخر هذه المشروعات هو مشروع Central بالقاهرة الجديدة.

ما آخر مستجدات التقدم لتطوير أرض الحزب الوطني؟

تقدمت الشركة بالتحالف مع شركة الشعفار الإماراتية للمقاولات، بعرض رسمى لتطوير قطعة أرض الحزب الوطنى «المنحل» الكائنة بميدان التحرير على كورنيش النيل.

كما أن التحالف مع شركة الشعفار يأتى ضمن الخطط التوسعية للشركة السعودية المصرية للتعمير فى السوق المصرية، مشيرا إلى أنه فور إعلان الصندوق السيادى عن طرح قطعة الأرض للمستثمرين، تم التقدم بالعرض ونحن الآن فى مرحلة دراسة الصندوق للعروض المقدمة.

ما هى رؤيتكم لتنشيط السوق العقارية الفترة القادمة؟

يمكن تنشيط السوق العقارية من خلال توفير محفزات للمستثمرين فى مدن الجيل الرابع خاصة فى الصعيد والوجه البحري، كما أنه يجب أن توجه الدولة نظرها إلى صناديق الاستثمار العقارى وكيفية إعطاء إعفاءات ضريبية لتلك الصناديق مما يساعد على دخول مستثمرين جدد فى السوق العقارية.

كيف ترون الضوابط الحكومية لتنظيم المبيعات العقارية فى السوق؟

الضوابط جيدة جدا ولكن توقيتها فى ظل الظروف الراهنة يعتبر تحديا.

هل هناك مستجدات فى ملف إعادة الهيكلة وظهور قطاعات جديدة بالشركة؟

تم الانتهاء من %95 من خطة إعادة الهيكلة وقامت الشركة بالفعل بإنشاء 3 كيانات تابعة، هى (السعودية المصرية لتسويق وتطوير المشروعات، والثانية الشركة السعودية المصرية لإدارة الأصول، وأخيراً الشركة السعودية المصرية لإدارة الفنادق).

ما مدى رضاكم عن التحول اللافت فى استراتيجية عمل الشركة بعد توليكم منصب الرئيس التنفيذي؟

بفضل الله أصبحت السعودية المصرية من أفضل عشر شركات عاملة فى القطاع العقاري، من حيث قيمة المبيعات والربحية لرأس المال، وكذلك من أفضل الشركات الجاذبة للكوادر العاملة فى القطاع وأعمل دائما مع الفريق التنفيذى بدعم من مجلس الإدارة لتحسين أرقام الشركة وخلق فرص جديدة لنموها بخطى ثابتة، بجانب رجوع الشركة لمكانتها المستحقة فى السوق.

هل هناك دراسات للحصول على أراضٍ فى منطقة الساحل الشمالى أو البحر الأحمر؟

تدرس الشركة الفرص المتاحة للاستثمار فى أراضٍ جديدة ومنها الساحل الشمالي، خاصة بعد نجاح الشركة فى تسويق مشروع «اللاتينى» فى مدينة العلمين الجديدة.

ما ملامح الخطة الاستراتيجية للعام القادم؟

التركيز على بدء الإنشاءات فى مشروع Central القاهرة الجديدة، وكذلك دفع الإنشاءات بوتيرة سريعة فى مشروع Bleu Vert العاصمة الإدارية، واستكمال إعادة الهيكلة مع الحفاظ على معدلات نمو فى المبيعات لا تقل عن %10.

هل هناك أى آليات تمويلية أخرى ترغب الشركة فى الاستفادة منها؟

بدأنا بالفعل الاستعانة بالأدوات المالية والتى تشمل شيكات وشركات التمويل العقارى.

جار الموافقة النهائية على قرض بقيمة 1.5 مليار جنيه

نسعى لخلق فرص للنمو بخطى ثابتة واستعادة المكانة المستحقة بالسوق

ضوابط تنظيم القطاع جيدة جدا ولكن توقيتها يعتبر تحديا

بدء تنفيذ «Central القاهرة الجديدة» وتسريع إنشاءات «بلوفير العاصمة» أبرز ملامح استراتيجية 2023