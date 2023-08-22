«السعودية المصرية للتعمير» تقتنص مهام تسويق وبيع المرحلة الأولى من مشروع مجرى العيون

أسندت هيئة المجتمعات العمرانية مهام تسويق وبيع وخدمة العملاء للمرحلة الأولى من المشروع والتي تحمل اسم “أرابيسك” إلى الشركة السعودية المصرية للتعمير، لما تمتلكه من خبرات كبيرة وتاريخ ممتد لأكثر من 50 عاما نفذت وسوقت خلالها العشرات من المشروعات العقارية الضخمة في مختلف محافظات مصر.

من جانبه أعرب المهندس محمد الطاهر، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير، عن اعتزازه بالثقة الكبيرة التي تضعها هيئة المجتمعات العمرانية في الشركة، خاصة في ظل النجاحات المتتالية التي تحققت من خلال التعاون المشترك مع الهيئة في تسويق وتنفيذ عدد من المشروعات العمرانية المتميزة.

نجاحات متتالية للسعودية المصرية

وقال الطاهر: يعد مشروع بمرحلته الأولي “أرابيسك” أول مجتمع عمراني متكامل مسور بمنطقة مجرى العيون في قلب القاهرة القديمة، والتي تعد واحدة من أهم وأجمل المناطق السياحية والتاريخية بالقاهرة.

وأوضح أن المشروع يحتوي على العديد من المباني الأثرية الإسلامية، منها قناة مجرى العيون وبعض المباني التاريخية التي ترجع للعصرين الطولوني والفاطمي.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير أن “أرابيسك” يعد فرصة استثمارية جيدة جدا للراغبين في الحصول على وحدات سكنية أو تجارية في هذه المنطقة المتميزة، والتي شهدت اهتمام حكومي بالغ، واعمال تطوير كبرى أدت لإحداث نقلة نوعية وطفرة تنموية غير مسبوقة فيها على كافة المستويات.

موقع مميز

وأشار إلى أن المشروع يقع بالقرب من المتحف المصري للحضارة ويطل على حديقة الفسطاط، ويتمتع بإطلاله مميزة على قلعة صلاح الدين الأيوبي ومسجد محمد على، كما يتميز بمنافذه المتعددة على شبكة من الطرق والمحاور التي تربطه بكل مناطق العاصمة ومنها على سبيل المثال طريق “صلاح سالم” كما انه بالقرب من نهر النيل!

وقال الطاهر إن المرحلة الأولى من المشروع “ارابيسك” تضم نحو 79 عمارة تحتوي على 1924 وحدة سكنية مختلفة المساحات بجانب 18 وحدة تجارية.

تم الانتهاء من تنفيذ جميع الوحدات وفتح باب البيع والتسليم الفوري في سبتمبر المقبل

ولفت إلى أن المشروع يضم كافة الخدمات والمرافق التي تلبي احتياجات العملاء من مطاعم وكافيهات وسينما ومسرح ومول تجاري بجانب ما تمتلكه المنطقة من عناصر جذب متعددة، خاصة بعد افتتاح متحف الحضارة.

وأكد أنه تم الانتهاء من تنفيذ كامل الوحدات السكنية والتجارية بالمرحلة، وأنه من المقرر فتح باب البيع والتسليم الفوري للوحدات في سبتمبر المقبل.