«السعودية المصرية للتعمير» تفاوض «الأهلى» لتطوير 700 فدان بـ«دريم لاند»

كشف المهندس محمد الطاهر، الرئيس التنفيذى لشركة السعودية المصرية للتعمير عن تفاوضها مع البنك الأهلى للدخول فى شراكة لتطوير بعض الأراضى المملوكة للبنك فى «دريم لاند».

وحل «الطاهر» ضيفا على برنامج «CEO Level» الذى يقدمه حازم شريف، رئيس تحرير جريدة «المال» وتمت إذاعته مساء الخميس الماضى على القناة الرسمية للجريدة على موقع «يوتيوب» للحديث عن المشروعات القائمة والمستقبلية للشركة.

وقال «الطاهر» إن شركته تسعى باستمرار إلى زيادة حجم محفظة الأراضى «اللاند بانك» من خلال الدخول فى شراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية أو مطورين آخرين ليست لديهم القدرة على التطوير ويرغبون فى استغلال خبرات السعودية المصرية للتعمير فى مجالات التطوير والتنمية والتسويق والإدارة.

وتابع: «مؤخرا بدأنا نقاشا مهما مع البنك الأهلى حول تطوير جزء من مساحات الأراضى المتاحة لديه، ومنها 700 فدان فى منطقة «دريم لاند» وتقع قرب أحد مشروعاتنا السابقة، وبالتالى بدأنا المفاوضات والدراسة مع البنك لإمكانية تطويرها بنظام الشراكة».

وأكد أن شركته تملك أراضى تحت التطوير بمساحات 500 فدان تعادل 2.1 مليون متر، كما تخطط لزيادة قيمة الإيرادات المضمونة والمتكررة والتى ستمثل %15 بنهاية العام الجارى بقيمة ما بين 70 إلى 80 مليون جنيه، مع بدء تشغيل فندق هيلتون على الكورنيش، والذى يضم 258 غرفة فندقية متوقع افتتاحها خلال 2022.

نخطط لزيادة نسبة الإيرادات المضمونة والمتكررة إلى «35-30»%

وأشار إلى أن شركته تخطط خلال السنوات التالية لزيادة تلك النسبة لتدور حول 30 إلى %35 من الإيرادات السنوية بحلول عام 2025.

الطاهر لـ«CEO Level»: إعادة الهيكلة نتج عنها تأسيس 3 كيانات تابعة لإدارة الأصول والتسويق

وانتقل «الطاهر» للإشارة إلى أن عملية تطوير وهيكلة الشركة قادت لتأسيس 3 كيانات تابعة، الأولى لإدارة المشروعات، والثانية لإدارة الأصول فى المشروعات المتفرقة وهدفها الوصول لأعلى قيمة من الأصول، والأخيرة السعودية المصرية للتسويق والتى تختص بتوقيع بروتوكولات التسويق والتطوير مع الجهات الحكومية أو المطورين الآخرين.

وتأسست «الشركة السعودية المصرية للتعمير» عام 1975 بموجب اتفاقية دولية بين مصر ممثلة فى وزارة الإسكان، والمملكة العربية السعودية ممثلة فى وزارة المالية، ويبلغ إجمالى استثمارات المشروعات التى يتم تنفيذها نحو 19 مليار جنيه.