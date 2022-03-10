«السعودية المصرية للتعمير» تستهدف ضخ 3.5 مليار جنيه خلال 2022 لمشروعاتها العقارية

كشف المهندس محمد الطاهر الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير عن استهداف شركته ضخ 3.5 مليار جنيه خلال عام 2022 لاستكمال الأعمال الإنشائية بمشروعاتها العقارية المتنوعة .

وقال الطاهر إن تلك الاستثمارات لا تتضمن أقساط الأراضى التي اشترتها الشركة في السابق أو أي أعباء تكلفة التمويل

وحل المهندس محمد الطاهر الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير ضيفا على برنامج CEO LEVEL الذي يقدمه حازم شريف رئيس تحرير جريدة “المال” وأذيع السابعة مساء اليوم على القناة الرسمية للجريدة على موقع يوتيوب.

تفاصيل الحوار

وخلال الحوار تناول الطاهر كافة تفاصيل خطته لتغيير الثقافة الاستثمارية للشركة السعودية المصرية للتعمير، والتى ترأسها منتصف عام 2019، وحقق مبيعات بنهاية العام الماضى بلغت 7.5 مليار جنيه، مقارنة مع 260 مليوناً فى عام 2018.

وذكر أن خطة الإدارة تتضمن الزيادة الدورية فى المبيعات السنوية، تبدأ باستهداف 11 مليار جنيه مبيعات فى العام الجارى، وصولاً لـ 15 مليار جنيه خلال 3 سنوات، مع نسبة زيادة سنوية تقارب 15%، مستندة فى ذلك على تسليمات المشروعات القائمة بجانب اطلاق مشروعات جديدة.

وأوضح أن المؤشرات المالية لأداء الشركة خلال العام الماضى يشير لتحقيق أرباح قريبة من 300 مليون جنيه مقارنة مع 25 مليوناً محققة قبل تولى المنصب.

تأسيس السعودية المصرية للتعمير

تأسست “الشركة السعودية المصرية للتعمير” عام 1975، بموجب اتفاقية دولية بين مصر ممثلة في وزارة الإسكان، والمملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة المالية، ويبلغ إجمالي استثمارات المشروعات التي يتم تنفيذها نحو 19 مليار جنيه.

وتملك الشركة عدة مشروعات فى السوق المحلية، منها بلوفير العاصمة الإدارية، وأبراج Nile Prearl وهو عبارة عن برجين على النيل بمنطقة المعادى، أحدهما سكنى فاخر والآخر فندق بمساحة بنائية 45.5 ألف متر بتكلفة استثمارية 3.8 مليار جنيه.. وهناك مشروع جايد بالتجمع وهو مجتمع سكنى متكامل على مساحة 68 فدانا بتكلفة استثمارية 3 مليارات جنيه.

كما تملك مشروع “درة أسيوط” كومباوند سكنى بمدينة أسيوط الجديدة، يقع على مساحة 11.3 فدان، ويتكون من 460 شقة سكنية، يتم تنفيذه باستثمارات 300 مليون جنيه، ومن المقرر أن ينتهي في 2023.. بخلاف مشروع “زهرة أسيوط” مجموعة أبراج سكنية على مساحة 5.71 فدان، باستثمارات 450 مليون جنيه، ومن المقرر أن ينتهي في 2024.

مشروع دمياط الجديدة

وفى مدينة دمياط الجديدة تملك السعودية المصرية مشروع “سيكون ريزورت” کومبوند سكنى سياحي على البحر على مساحة 17.7 فدان ويضم فندق 5 نجوم، وإجمالي الاستثمارات في الوحدات السكنية 350 مليون جنيه، ويصل إجمالي الاستثمارات في الفندق إلى 200 مليون جنيه، ومن المقرر أن ينتهي المشروع في 2024 .

ووفقاً لبيانات سابقة، تملك السعودية المصرية مشروع بلوفير بموقع مميز قرب محور محمد بن زايد، على مساحة 70 فدانًا، باستثمارات 4 مليارات جنيه، ويضم 200 وحدة سكنية بين الفيلات والعمارات وهناك نادي اجتماعي ومركز تجارى، وييتم تنفيذ المشروع على 3 مراحل بيعية، سيبدأ التسليم في 2023، بعد بيع نسبة كبيرة من المرحلتين.

وفى مرحلة لاحقة وقعت بروتوكول تعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حول مشروع صوارى بغرب الاسكندرية على مساحة 471 فدانا، تلاها تسويق وتطوير مشروع الحى اللاتينى بمدينة العلمين الجديدة.