عقـــارات

«السعودية المصرية للتعمير» ترفع قيمة قرض محلى إلى 1.5 مليار جنيه

توظفه فى استكمال إنشاءات مشروعاتها المختلفة
شريف عمر 6:55 ص, الأثنين, 22 مارس 21 6:55 ص, الأثنين, 22 مارس 21

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رفعت الشركة السعودية المصرية للتعمير قيمة القرض الذى حصلت عليه من بنوك محلية إلى 1.5 مليار جنيه، لاستكمال الأعمال الإنشائية فى عدة مشروعات لها.

قال  المهندس محمد الطاهر، الرئيس التنفيذى للشركة، إنها حصلت فى السابق على قرض بقيمة تقارب 800 مليون جنيه، ووافقت خلال الأسبوع الحالى على رفع قيمته إلى 1.5 مليار جنيه.

وأشار، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إلى أن الشركة ستوظف زيادة القرض لاستكمال إنشاءات بعدة مشروعات أبرزها بمدينة دمياط الجديدة.

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وأعلن عن شراء السعودية المصرية قطعة أرض بمساحة 21.6 فدان فى منطقة التجمع الخامس بقيمة 2.8 مليار جنيه، وسيتم إنشاء مشروع تجارى طبى إدارى عليها باستثمارات إجمالية تقارب 8 مليارات جنيه.

وأوضح أن الشركة سددت %10 من قيمة الأرض لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ فيما تترقب صدور القرار الوزارى لبدء الإنشاء والمتوقع مع بداية العام المقبل كما سيبدأ طرح الوحدات بالربع الأخير من العام الجارى بمبيعات مستهدفة مليارى جنيه.

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وأكد الطاهر أن إجمالى استثمارات مشروعات الشركة التى يتم تنفيذها حاليا يبلغ نحو 19 مليار جنيه، وتتوزع فى مناطق العاصمة الإدارية الجديدة ودمياط الجديدة وأسيوط والمعادي. وأوضح أنها حققت حجم مبيعات تجاوز 1.8 مليار جنيه خلال عام 2019 بمعدل نمو بلغ نحو %575 عن العام السابق له، وفى 2020 نجحت الشركة فى زيادة مبيعاتها بنسبة %310 لتصل إلى 5.6 مليار جنيه

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بقلم شريف عمر

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