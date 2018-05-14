السعودية المصرية للتعمير تدرس إمكانية العمل فى التطوير العقارى بالمملكة



المال – خاص

استقبلت الشركة السعودية المصرية للتعمير وفداً رفيع المستوى من وزارة الإسكان والشركة الوطنية للإسكان بالمملكة العربية السعودية.

وقال المهندس درويش حسنين الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير أن الزيارة تأتى فى إطار استكمال مباحثات فرص التبادل الاستثمارى والخبراتى المشترك والتعرف على نشاطات الشركة وزيارة مشروعات نفذتها الشركة وأخرى تحت الإنشاء والاستفادة من خبراتها فى مجال التطوير العقارى مشيراً الى انه كان قد تم تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية ومشروعات وسابقة أعمال الشركة السعودية المصرية للتعمير فى السوق المصرى خلال مؤتمر ومعرض وافى الذى تم عقده فى الرياض فى مارس الماضى وكذلك مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذى عقد أكتوبر الماضى فى الرياض وقد تم توجيه الدعوة له وحضر المؤتمر 2500 مسئول ومستثمر من مختلف أنحاء العالم.

وكان قد تم تكريم المهندس درويش حسنين فى معرض وافى خلال المؤتمر العقارى الأول لمشاريع البيع على الخارطة

وأشار درويش الى أن الوفد السعودى ضم مسئولى وزارة الإسكان بالمملكة وهم المهندس محمد الغزوانى وكيل وزارة الإسكان للتطوير العقارى الدكتور حسن الحازمى وكيل وزارة الإسكان للشئون الفنية وكذلك المهندس محمد البطى الرئيس التنفيذى للشركة الوطنية للإسكان السيد خالد العمودى المشرف العام على الصندوق العقارى.

وأوضح أن الوفد زار مشروعى الشركة السعودية المصرية للتعمير ليك دريم والمقام على مساحة 35 فدان بمدينة دريم لاند بأكتوبر ويشتمل على فيلات وعمارات سكنية تم تنفيذهم على أعلى مستوى وكذلك مشروع سيكون نايل تاورز على كورنيش المعادى والذى يتكون من برجين بارتفاع 23 طابق احدهما سكنى مكون من 190 شقة فاخرة والأخر فندق 5 نجوم طاقة 256 غرفة وجناح وستتولى شركة هيلتون العالمية إدارته وقد أبدى الوفد إعجابه بمشاريع الشركة السعودية المصرية لتميزها وجوده أعمالها فى مجال الإنشاء ومراعاة الجودة وتوفير خدمات مميزة بداخل المشروع.

وأضاف انه جارى دراسة إمكانية عمل الشركة السعودية المصرية للتعمير والمملوكة بالمناصفة للحكومتين السعودية والمصرية فى مجال التطوير العقارى بالمملكة العربية السعودية وتنفيذ مشروعات رائدة شبيهة بمشروعات الشركة فى السوق المصرية مشيراً الى إشادة الوفد السعودى بالشركة السعودية المصرية للتعمير كنموذجاً للشراكة المثالية التى امتدت سلسلة نجاحتها لفترة تخطت الـ 40 عاماً.

وأشار الى أن الفترة الحالية تتسم بعدة مزايا أهمها تنوع الفرص الإستثمارية المتاحة فى السوق المصرى حيث يتم تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى فى مجال التنمية العمرانية على مستوى الجمهورية منها 15 مدينة من مدن الجيل الرابع على أعلى مستوى ومنها العاصمة الإدارية الجديدة العلمين الجديدة سلام “شرق بورسعيد” المنصورة الجديدة الجلالة الشيخ زايد الجديدة واحة أكتوبر حدائق أكتوبر كما أن هناك فرصاً استثمارية واعدة حالياً فى السوق السعودى بما يتيح فرص التبادل والتعاون الاستثمارى فى المرحلة المقبلة.

ولفت الى أن الوفد قد التقى بمسئولى وزارة الإسكان للتعرف على التجربة المصرية فى مجال الإسكان والتخطيط والتنمية العمرانية.

