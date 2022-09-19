«السعودية المصرية للتعمير» تتقدم بعرض لتطوير أرض الحزب الوطني في التحرير

كشف المهندس محمد الطاهر، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير، عن تقدم شركته بالتحالف مع شركة الشعفار الإماراتية للمقاولات، بعرض رسمي لتطوير قطعة أرض الحزب الوطني “المنحل” الكائنة بميدان التحرير على كورنيش النيل.

وقال الطاهر إن التحالف مع شركة الشعفار الإماراتية يأتي ضمن الخطط التوسعية للشركة السعودية المصرية للتعمير في السوق المصرية.

مشيرا إلى أنه فور إعلان الصندوق السيادي عن طرح قطعة الأرض للمستثمرين ، تم التقدم بالعرض ونحن الآن في مرحلة دراسة الصندوق للعروض المقدمة.

خبرات ممتدة

وأوضح الطاهر أن الشركة السعودية المصرية للتعمير ، تأسست مناصفة في عام 1975، بموجب اتفاقية دولية بين حكومتي جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الإسكان وهيئة المرافق والمجتمعات العمرانية، والسعودية ممثلة في وزارة المالية.

وعلى مدار ما يقترب من نصف قرن نجحت السعودية المصرية فى أن تحجز لها مكانة متقدمة فى السوق العقارية المصرية من خلال تقديم عدد كبير من المشروعات العقارية متعددة الاستخدامات سواء السكنية أو الإدارية أو التجارية وأيضا السياحية.

وقال الطاهر إن السعودية المصرية تستهدف خلال الفترة المقبلة التركيز على مشروعات التطوير العقاري السياحي لدعم جهود الدولة في القطاع السياحي وجذب المزيد من العملة الأجنبية، عن طريق توفير مشروعات عقارية سياحية يتم تنفيذها بأعلى معايير الجودة العالمية.