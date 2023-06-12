«السعودية المصرية للتعمير» تتعاون مع «المجتمعات العمرانية» لإطلاق المرحلة 8 من «مارينا العلمين»

أسندت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مهام البيع والتسويق الخاصة بالمرحلة الثامنة من مشروع مارينا العلمين (M8) بالساحل الشمالي إلى الشركة السعودية المصرية للتعمير.

يأتي ذلك لخبرات الشركة الكبيرة وتاريخها العريق في مجال التطوير والتسويق العقاري، من خلال تنفيذ وتطوير وتسويق أكثر من 50 مشروعا عقاريا متنوعا (سكني وتجاري وسياحي) بمختلف محافظات مصر.

ومن جانبه رحب المهندس محمد الطاهر، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير، باستمرار التعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية، لاستكمال ما تحقق من نجاحات مشتركة في العديد من المشروعات بمختلف محافظات مصر وداخل منتجعات “مارينا”، التي تعد أحد أبرز المشروعات السياحية في الساحل الشمالي.

المرحلة تعتبر نقلة نوعية في مستوى المنتجعات السياحية بمصر

وأكد أن هذا الإسناد الجديد بمثابة شهادة ثقة جديدة في قدرات الشركة على إنجاز المهام المطلوبة منها وفقا لأعلى معايير الكفاءة والجودة.

وأكد الطاهر أن “منتجع M8” هو أحدث وآخر مرحلة داخل مارينا، ويعد نقلة نوعية في مستوى المنتجعات السياحية في مصر، مشيرا إلى أنه من المقرر تسليمه خلال 3 سنوات.

محمد الطاهر: فخورون باستمرار التعاون مع الهيئة لاستكمال النجاحات ونعتبرها “شهادة ثقة”

وأوضح الطاهر أن المشروع يمتد على مساحة حوالي 118 فدانا في موقع شديد التميز، حيث يحدها شمالاً واحدة من أكبر البحيرات بمنطقة الساحل الشمالي وتطل على لسان الوزارات وجنوباً منطقة الأثار الرومانية قيد التطوير من قبل الجهات المختصة لتحويلها لمتحف مفتوح (والذي يمتد على مساحة 62.2 فدان).

تبلغ المساحات البنائية بالمرحلة الجديدة نحو 152500 متر مربع، وتضم المرحلة الجديدة 669 وحدة سكنية مقسمة إلى أربعة مناطق.

مكونات المشروع

ثلاثة منها تتكون من (فيلات، توين هاوس، تاون هاوس) وشاليهات؛ بينما تتكون المنطقة الرابعة من عمارات سكنية لتلبية جميع الاحتياجات بما في ذلك الخدمات ووسائل الراحة مثل حمامات السباحة وأماكن انتظار للسيارات وعدد 2 منطقة تجارية.

إضافة إلى حديقة تراثية “هيراتيج بارك” تخدم على منطقة الأثار، ومرسى لليخوت وبحيرة للتنزه، وفندق “5 نجوم” يتمتع بكل وسائل الراحة والرفاهية، بالإضافة إلى فندق “بوتيك” الذي يٌطل مباشرة على البحيرة.

وأكد الطاهر أن المنتجع تم تصميمه وفقا لأحدث التصميمات العالمية المعاصرة الخاصة بالمنتجعات السياحية الشاطئية، حيث يقام المشروع على نظام المصاطب المتدرجة مما يوفر رؤية بانوراميه متميزة لكافة وحدات المشروع.

400 مليون جنيه مبيعات سابقة

وكشف المهندس محمد الطاهر ، أن الشركة قد نجحت خلال فترة وجيزة في بيع وحدات منطقة لابلاچ داخل مارينا في العام الفائت بحوالي 400 مليون جنيه، مما يعكس الخبرة الكبيرة للشركة في مجال تسويق المشروعات العقارية الكبرى، والثقة الكبيرة التي تتمتع بها الشركة لدى عملائها.

من جانبه أبدى المهندس خالد سرور (رئيس جهاز القرى السياحية) سعادته بالتعاون مع الشركة التي تتمتع بتاريخ كبير وسجل حافل بالنجاحات يضعها ضمن قائمة أفضل شركات التطوير العقاري.

ولفت إلى أن المرحلة الثامنة من مشروع مارينا تم التخطيط لها وفق أحدث الدراسات السوقية المتخصصة لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية لملاك وحدات المشروع، فضلا عن توفير كافة الخدمات والمرافق في ظل خطة رفع كفاءة مارينا بصفة عامة.