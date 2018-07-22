السعودية المصرية للاستثمار: أذون الخزانة سبب ارتفاع الأرباح النصفية

رجب عزالدينقالت شركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، إن سبب ارتفاع أرباح خلال النصف المنتهى 30 يونيو الماضى، ترجع إلى ارتفاع أسعار الفائدة على أذون الخزانة.وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، أن زيادة توزيعات الكوبونات لبعض الشركات ساهمت فى ارتفاع صافى الربح بنسبة 17% خلال الفترة المشار

رجب عزالدين

قالت شركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، إن سبب ارتفاع أرباح خلال النصف المنتهى 30 يونيو الماضى، ترجع إلى ارتفاع أسعار الفائدة على أذون الخزانة.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، أن زيادة توزيعات الكوبونات لبعض الشركات ساهمت فى ارتفاع صافى الربح بنسبة 17% خلال الفترة المشار إليها.

وارتفعت أرباح الشركة خلال النصف المذكور إلى 13.7 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 11.6 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017.

وسجلت الشركة صافى ربح قدره 21.32 مليون جنيه خلال 2017، مقابل أرباح بلغت 16.33 مليون جنيه بعام 2016.