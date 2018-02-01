السعودية المصرية تقترب من الاستحواذ على حصة فى بريجو

❐ مصادر: CFH مستشارا مالياً للأولى بالصفقة.. والإبراشى قانونياًشريف عمرتتفاوض شركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية، للاستحواذ على حصة بهيكل ملكية «بريجو للصناعات الغذائية»، التى تعمل فى مجال صناعة الأجبان.قالت مصادر مقربة من الصفقة، إنه جرى بالفعل توقيع اتفاقية مبدئية، ومن ال

❐ مصادر: CFH مستشارا مالياً للأولى بالصفقة.. والإبراشى قانونياً

شريف عمر

تتفاوض شركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية، للاستحواذ على حصة بهيكل ملكية «بريجو للصناعات الغذائية»، التى تعمل فى مجال صناعة الأجبان.

قالت مصادر مقربة من الصفقة، إنه جرى بالفعل توقيع اتفاقية مبدئية، ومن المقرر إنهاء أعمال الفحص النافى للجهالة، خلال أيام، لتحديد حصة الاستحواذ، وقيمة الصفقة.

ورجحت مصادر لـ «المال» – فضلت عدم ذكر اسمها- إنهاء الصفقة خلال الشهر الجارى، لتصبح أول استثمار للشركة السعودية بمجال الصناعات الغذائية، فى السوق المصرية.

وأشارت إلى أن «السعودية المصرية» عينت شركة القاهرة المالية القابضة CFH، مستشارا ماليا لها بالصفقة، ومكتب الإبراشى، مستشار قانونيا.

كما أكدت أنها ستوظف حصيلة تخارجها نهاية العام الماضى، من شركة الإسكندرية لأسود الكربون، البالغة نحو 320 مليون جنيه، فى تمويل صفقة «بريجو».

وتخطط «السعودية المصرية» لزيادة إنتاج الأجبان، وتحويل «بريجو» من نمط الشركات المتوسطة إلى كيان ضخم، وزيادة حصتها السوقية بالسوق المحلية، والتصديرية، اعتمادا على ارتفاع تنافسية المتتجات المصرية بعد تحرير سعر الصرف.

كانت «المال» قد كشفت مؤخراً عن تخارج «السعودية المصرية» من حصتها البالغة %8 بشركة الإسكندرية لأسود الكربون، فى صفقة قاربت 320 مليون جنيه، لصالح شركة إديتا بيرلا كربون، الهندية.

و«بريجو» مملوكة لعدد من رجال الأعمال المصريين، على رأسهم فتحى كامل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المتتدب، ومن المقرر أن تشهد الصفقة تخارج جزئى للمساهمين الحاليين، إلى جانب إجراء عملية زيادة رأسمال، بهدف تعزيز الطاقة الإنتاجية لمصنع العبور.

ويشير موقع الشركة الاليكترونى، إلى أنها بدأت نشاطها التشغيلى بداية 2010، وهى حاصلة على شهادات الجودة والسلامة، وتمتلك خطاً لإنتاج الجبنة المثلثات، بطاقة 5000 طن سنوياً، و3 ألاف طن جبنة شيدر مطبوخ، إلى جانب خطوط لإنتاج الجبن الأبيض بأنواعه، بأحجام مختلفة، والجبنة الموتزاريلا، والجبن الرومى، ولديها استعداد للتصنيع للغير.

تأسست شركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية، عام 1974، برأسمال حكومى سعودى مصرى مشترك، ويبلغ رأسمالها 77 مليون دولار، فيما تبلغ قيمة محفظتها الاستثمارية بمصر نحو مليار جنيه، وتساهم حالياً فى 5 شركات بالسوق المحلية، منها العربية للصلب المخصوص «أركو ستيل»، وفيلكس باك للمستلزمات، وفاركو ماك، والإسكندرية للإضافات البترولية، وأكتوبر فارما، وتركز فى العام الحالى على استثمارات القطاعين الغذائى والدوائى.