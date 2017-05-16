السعودية المصرية تسدد مقدم شراء 70 فدانا في العاصمة الإدارية

بقيمة 159 مليون جنيهبدور إبراهيم وأحمد عاشور:سددت الشركة السعودية المصرية للتعمير أمس الدفعة الأولى المقدمة من سعر الأرض التى حصلت عليها بالعاصمة الإدارية الجديدة مؤخرًا، وتصل مساحتها إلى 70 فدانًا.وتبلغ قيمة الدفعة المقدمة 159 مليون جنيه على أن تسدد الباقى 636 مليون جنيه خلال 4 سنوات هى مدة ت

بقيمة 159 مليون جنيه



بدور إبراهيم وأحمد عاشور:

سددت الشركة السعودية المصرية للتعمير أمس الدفعة الأولى المقدمة من سعر الأرض التى حصلت عليها بالعاصمة الإدارية الجديدة مؤخرًا، وتصل مساحتها إلى 70 فدانًا.

وتبلغ قيمة الدفعة المقدمة 159 مليون جنيه على أن تسدد الباقى 636 مليون جنيه خلال 4 سنوات هى مدة تنفيذ مشروع سكنى.

وقال محمد بن حمود المزيد، مساعد وزير المالية السعودى ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية المصرية للتعمير، إنها حرصت على اقتناص الفرصة لإقامة مشروع عقارى مميز، وذلك فى إطار خطتها لضخ استثمارات جديدة بالسوق.

وأوضح أن الشركة تسعى لتنفيذ مشروعات جديدة تتيح الاستعانة بالمزيد من شركات المقاولات والعمالة، لافتا إلى أن مصر إحدى أهم الأسواق الواعدة فى المنطقة العربية والأكثر طلباً على الوحدات السكنية والعقارية.

وأكد المهندس درويش حسنين، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، أنها سعت للحصول على قطعة الأرض، نظراً لجاذبية مشروع العاصمة الإدارية، كونه أحد أهم المشروعات الواعدة التى طرحتها الدولة فى السنوات الأخيرة، والذى يحقق أهدافاً تنموية واقتصادية ومجتمعية.

وأشار إلى أن الشركة ستبدأ على الفور إجراءات اختيار المكتب الاستشارى الذى يقوم بأعمال التصميمات الخاصة بالمشروع المزمع تنفيذه بالعاصمة.

وأضاف أن المشروع بحسب شروط شركة العاصمة الإدارية يتكون من 90 عمارة سكنية، بارتفاع بدروم وأرضى و7 أدوار متكررة، وبإجمالى 2800 وحدة سكنية بنماذج مختلفة، بنسبة بنائية %22.5، كما سيشمل مسطحات خدمية وإدارية وتجارية، على 8 إلى %12 من إجمالى مساحة الأرض.

وشدد على أن الشركة قامت بالدراسات اللازمة التى أثبتت جدوى الاستثمار فى العاصمة الإدارية الجديدة، وضعت فى اعتبارها أيضاً أن تكون بصفتها مملوكة للحكومتين الشقيقتين السعودية والمصرية فى مقدمة المستثمرين فيها.

وتوقع أن تسير جميع الإجراءات، ومنها القرار الوزارى والتراخيص الخاص باعتماد مخطط بقيمة المشروع بصورة منتظمة وسريعة من خلال شركة العاصمة الإدارية بما تسهم فى انجازه فى الموعد المطلوب.

غسان السعودية تسعى لشراء 2000 فدان

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن مجموعة غسان القابضة السعودية، تسعى للحصول على 2000 فدان لإقامة مشروع عقارى متكامل بالعاصمة الإدارية، وأن لديها رغبة فى التوسع فى إقامة مشروعات صناعية جديدة بالسوق المحلية.

وعقد المستثمر السعودى غسان النمر مالك المجموعة اجتماعًا منذ أيام مع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وكشف عنه نيته إقامة سلسلة من المشاريع بالسوق المحلية من بينها إنشاء مجمع سكنى متكامل فى العاصمة الإدارية الجديدة، وزراعة 60 ألف فدان فى مطروح أو الواحات، علاوة على إقامة عدد من المراكز التجارية بمختلف المحافظات.

وأشاد المستثمر السعودى بالإجراءات التى تقوم بها الحكومة المصرية فى تحسين بيئة الاستثمار، والتى تعطى حافزا كبيرا للعرب لضخ مزيد من الاستثمارات فى مصر، وأثنى على جهود الوزارة فى حل المشكلات التى تواجه المستثمرين، وفقاً لما نقلته وزارة الاستثمار فى بيان سابق لها.

وتعمل الشركة السعودية فى عدة قطاعات منها البتروكيماويات والتشييد والصناعة .

يشار إلى أن الطرح الأول لأراضى العاصمة الإدارية الجديدة كان قد حقق عوائد بيعية تقترب من 10 مليارات جنيه لنحو 9500 فدان، كما تتفاوض شركة العاصمة الإدارية مع عدد من الكيانات الكبرى العالمية الراغبة فى الحصول على أراض، على أن يتم السداد بالدولار بما يساهم فى زيادة موارد النقد الأجنبى.

