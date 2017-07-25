السعودية المصرية تستهدف الصناعات الغذائية والدوائية

المال ـ خاص:تخطط الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية لاختراق قطاعى الصناعات الغذائية والصناعات الدوائية ومستلزماتها بالسوق المصرية خلال العام الحالى.وقال أحمد عطا، الرئيس التنفيذى للشركة، أنها تعاقدت مع شركة القاهرة المالية القابضة CFH لتولى مهام المستشار المالى فى خطة «السعودية ا

المال ـ خاص:

تخطط الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية لاختراق قطاعى الصناعات الغذائية والصناعات الدوائية ومستلزماتها بالسوق المصرية خلال العام الحالى.

وقال أحمد عطا، الرئيس التنفيذى للشركة، أنها تعاقدت مع شركة القاهرة المالية القابضة CFH لتولى مهام المستشار المالى فى خطة «السعودية المصرية» للاستحواذ على إحدى شركات الصناعات الغذائية، غير المقيدة فى البورصة، متوقعا الانتهاء من الصفقة قبل نهاية العام.

وأشار عطا، فى تصريحات خاصة لـ«المال» إلى أن حجم محفظة استثمارات «السعودية المصرية» بالسوق المحلية وصل إلى مليار جنيه، ولديها مساهمات فى شركات العربية للصناعات الدوائية «فليكس باك»، كما تملك %25 من رأسمال شركة أكتوبر فارما، بجانب %8 من «الإسكندرية لأسود الكربون».

وقال إن «السعودية المصرية»، استحوذت فى أبريل الماضى على %38 من رأسمال شركة فاركوماك للصناعات الطبية المتطورة بالمنطقة الصناعية ببرج العرب بقيمة 35 مليون جنيه، وذلك فى شكل زيادة رأسمال للشركة، لافتاً إلى وضع خطة لتطوير «فاركوماك» لإضافة خطوط إنتاج جديدة لتصنيع مرشحات الكلى وبعض المنتجات الأخرى التى تعانى من النقص فى السوق المحلية لصعوبات الاستيراد.

وأضاف أن تكلفة تطوير «فاركوماك» تقارب 5 ملايين دولار، وسيتم الاعتماد فيها على التمويلات الذاتية للمساهمين، بجانب الاقتراض البنكى ضمن مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة بفائدة ميسرة %5، مشيرا إلى ان القيمة السوقية للشركة نحو 56 مليون جنيه قبل الاستحواذ.

وأشار إلى أن «السعودية المصرية» تخطط لطرح نسبة من أسهم «فاركوماك» فى البورصة، كأحد الخيارات المتاحة للتخارج، ولكنه أكد أن هذه الخطوة لن تكون قبل عام 2020.

وعن استثمارات «السعودية المصرية» فى شركة الإسكندرية لأسود الكربون، أكد عطا نية الشركة التعاقد مع شركة استشارات مالية لتقييم الاستثمارات الحالية، لمساعدة السعودية المصرية فى اتخاذ القرار الاستثمارى السليم تجاهها.

ووفقاً للموقع الإلكترونى للشركة «السعودية المصرية»، فقد تم تأسيس الإسكندرية لأسود الكربون عام 1993، وتنتج المادة الخام المستخدمة فى صناعة إطارات السيارات والمنسوجات، وتملك 5 خطوط إنتاج بمنطقة العامرية بالإسكندرية، ويبلغ رأسمالها 100 مليون جنيه، وتسيطر السعودية على %8 من رأس المال.

وأكد عطا اهتمام الشركة بالاستثمار فى السوق المصرية، والتى تملك فرصاً جيدة للنمو، خاصة فى الصناعات التى تعتمد على التصدير أو خلق منتج بديل عن الذى يتم استيراده.

ويبلغ رأسمال الشركة السعودية المصرية 77 مليون دولار، وتأسست عام 1974، برأسمال سعودى مصرى مشترك، وتعمل على تنمية المشروعات الصناعية فى مصر.