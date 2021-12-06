«السعودية المصرية» تخطط لتنفيذ صفقتين بقيمة 18 مليون دولار خلال 2022

كشف أحمد عبد الرحمن، مدير أول استثمار فى شركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية، أنها تخطط لتنفيذ صفقتى استحواذ خلال العام المقبل، بقيمة إجمالية تصل إلى 18 مليون دولار.

وأوضح أن قيمة إحدى الصفقتين تصل إلى 10 ملايين دولار، فيما تتراوح الثانية ما بين 7 إلى 8 ملايين، وتتمثل الصفقتان فى الاستحواذ على شركتين فى السوق المحلية بقطاعى البناء والتشييد و الصناعات الدوائية، متابعا: «ومحتمل تنفيذ صفقة ثالثة أيضا».

وأضاف أنه مخطط تنفيذ الصفقتين فى النصف الثانى من 2022 على أن تتم من خلال شراء حصص تتراوح بين 25 و %35 وفقا لسياسة الشركة.

من جانب آخر، قال «عبد الرحمن» إن شركته تنوى التخارج من أحد استثماراتها خلال العام المقبل – دون الإفصاح عن التفاصيل-، مقدرا قيمة حصيلة التخارج بنحو 150 مليون جنيه، على أن يتم إعادة توظيفها فى تنفيذ صفقات استحواذ جديدة.

وأكد أن الشركة لديها سيولة للاستثمار بقيمة تصل إلى 40 مليون دولار، ومخطط استثمارها خلال عامين.

وتابع إن الشركة تستثمر حاليا فى شركة أكتوبر فارما للصناعات الدوائية المقيدة فى البورصة إذ تمتلك %27 من أسهمها.

وتأسست الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية فى عام 1975 من خلال اتفاقية تأسيس بين حكومتى مصر والسعودية، وتمتلك كل منهما حصة قدرها %50 فى رأسمال الشركة، وفى يونيو 2019، بلغ رأس المال المدفوع للشركة 77 مليون دولار.

وتركز الشركة على الاستثمار فى الشركات الصناعية الواعدة التى تكون فى مرحلة النمو، فضلا عن المشروعات التى تتطرق لمجالات جديدة، والتى لديها خطط إما للتصدير أو سد الفجوة الاستيرادية فى السوق المصرية.