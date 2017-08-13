السعودية – المصرية أول شركة تبدأ تجهيز الموقع لمشروعها بالعاصمة الإدارية

❐ الدولة اتخذت قرارات داعمة للاستثمار والمطورون يراجعون خططهم لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية المال ـ خاص كشف المهندس درويش حسنين، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، عن بدء الشركة فى تجهيز الموقع لقطعة الأرض التى حصلت عليها مؤخرا بالعاصمة الإدارية الجديدة، والبالغة مساحتها 70

❐ الدولة اتخذت قرارات داعمة للاستثمار والمطورون يراجعون خططهم لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية

المال ـ خاص

كشف المهندس درويش حسنين، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، عن بدء الشركة فى تجهيز الموقع لقطعة الأرض التى حصلت عليها مؤخرا بالعاصمة الإدارية الجديدة، والبالغة مساحتها 70 فدانًا، تمهيداً للبدء فى الأعمال الإنشائية للمشروع مباشرة، فور الحصول على القرار الوزارى.

واشار إلى أن الشركة كانت قد خاطبت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية للحصول على موافقتها للبدء فى تنفيذ أعمال التجهيزات لتأهيل الموقع، مشيراً إلى أنه سيتم البدء فى الأعمال فور الحصول على خطاب الموافقة، لتصبح بذلك «السعودية المصرية» أول شركة تبدأ فى أعمال التجهيزات، وتتمثل فى تسوية الأرض والأسوار المؤقتة وتركيب المكاتب.

ولفت إلى أن الشركة استقرت على المكتب الاستشارى لتنفيذ أعمال التصميمات الهندسية، وتهدف «السعودية المصرية» من خلال المشروع لتوفير منتج عقارى مميز ومبتكر يعد امتداداً للمشروعات المميزة التى نفذتها طوال فترة عملها فى السوق المصرية، والتى تجاوزت الـ40 عاماً، وأسهمت فى تحقيق قيمة مضافة للسوق.

وأضاف أن الشركة ستطرح المشروع للتسويق على العملاء عقب الحصول على القرار الوزارى وبدء تنفيذ الأعمال، وذلك وفقاً لشروط شركة العاصمة، والتزاماً بالقانون.

وشدد على أن الفترة الماضية شهدت العديد من الإجراءات والقرارات الداعمة للاستثمارات، والتى تسهم بدورها فى خلق مناخ تحفيزى لرؤوس الأموال، منها صدور قانون الاستثمار ومعالجته للعديد من التحديات التى واجهت المستثمرين فى العقود الماضية.

وأضاف أن إصدار قانون التعويضات لشركات المقاولات أسهم فى بث الطمأنينة فى نفوس الشركات، خاصة فى ظل التحديات التى واجهتها عقب التعويم والزيادات الكبرى فى تكاليف تنفيذ المشروعات.

واستبعد حدوث فقاعة عقارية، رغم التحديات التى واجهها القطاع والارتفاعات المستمرة فى أسعار المشروعات السكنية، نظراَ للطلب الحقيقى.

وأضاف أن الدولة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية طرحت مؤخراً للمرة الأولى أراضى بآليات متنوعة بين السعر المعلن والمزايدة بالمظاريف المغلقة والمشاركات مع القطاع الخاص، بما يسهم فى إتاحة فرص لشريحة كبرى من الشركات ومن ثم دفع الاستثمارات فى المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن آلية المشاركات التى انتهجتها الدولة إحدى الآليات المهمة التى تدفع نحو تنامى الاستثمارات لإتاحتها للمطور توجية السيولة النقدية للأعمال الإنشائية بالمشروعات، وإزالة عبء سداد قيمة الأرض.

وطالب حسنين بطرح المزيد من المشروعات بآلية الشراكة فى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لتحقيق مخطط الدولة فى سرعة التنمية وتحقيق المستهدف من المشروع.