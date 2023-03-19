السعودية الـ 19 عالميا فى قائمة أكبر المصدرين خلال 2022

أفادت وكالة “نوفوستي” أن السعودية صعدت 6 مرتبات فى قائمة أكبر الدول المصدرة في العالم خلال العام الماضي لتحتل المرتبة الـ19.

وأشار تقرير الوكالة المعتمد على بيانات الهيئات الإحصائية الوطنية إلى أن قائمة أكبر الدول المصدرة في العالم لا تزال تتصدرها الصين (3,6 تريليون دولار) والولايات المتحدة (2,1 تريليون دولار) وألمانيا (1,7 تريليون دولار). أما هولندا التي قامت بتصدير سلع بقيمة 760,6 مليار دولار إلى السوق العالمية، فصعدت إلى المرتبة الرابعة من المرتبة الخامسة وتليها اليابان التي تقدر قيمة صادراتها 747,6 مليار دولار.

ولا تزال كوريا الجنوبية تحتل المرتبة السادسة في هذه القائمة حيث بلغت قيمة صادراتها 683,6 مليار دولار. وصعدت إيطاليا (657,2 مليار دولار) وفرنسا (626,7 مليار دولار) وكندا (599 مليار دولار) مرتبة واحدة لتحتل المرتبات السابعة والثامنة والتاسعة على التوالي، الأمر الذي وقع بسبب سقوط هونج كونج من المرتبة السابعة إلى المرتبة الـ11 ، بينما احتلت روسيا المرتبة العاشرة ، بارتفاع حجم صادراتها العام الماضي إلى 591.5 مليار دولار.

فيما صعدت النرويج من المرتبة الـ 33 إلى المرتبة الـ28. وصعدت بلجيكا مرتبة واحدة لتحتل المرتبة الـ16. أما أستراليا فارتفعت إلى المرتبة 18 من المرتبة الـ20 واحتلت إندونيسيا المرتبة الـ 26 بدلا من المرتبة الـ28. وإجماليا زاد أكبر 30 مصدرا في العالم صادراته إلى السوق العالمية في عام 2022 بنسبة 10.2% لتصل قيمتها 19,98 تريليون دولار. وبين الدول التي سجلت أكبر نمو لصادراتها النرويج (+68%) والسعودية (+48,3%). أما صادرات اليابان وهونج كونج فانخفضت بنسبة 1,3% و9,2% على التوالي.